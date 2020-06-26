В Индии от ударов молний погибло 107 человек

Непогода и молнии стали причиной гибели 107 человек в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India.

Грозовые ливни, пришедшие в страну с летним муссоном, застали большинство жителей во время работы в поле. Несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, люди не стали прятаться в домах. В регионах был объявлен повышенный уровень опасности.

В восточном штате Бихар жертвами стали 83 человека, на севере скончалось 24 жителя. Сообщается также о десятках пострадавших. Кроме того, молнии убили скот и повредили транспорт.

Watch #India at least 83 people lost their lives while 30 others were injured in thunderstorms and lightning that struck several parts of the #Bihar #Indian state in single day pic.twitter.com/WIIiG1E0hZ — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) June 25, 2020

Премьер страны Нарендра Моди выразил свои соболезнования и пообещал, что власти штатов окажут материальную помощь семьям погибших.