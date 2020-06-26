Полиция завершила расследование дела о смерти Сергея Хрущёва

Представитель полицейского управления города Кранстон, штат Род-Айленд, заявил об окончании расследования обстоятельств смерти Сергея Хрущёва, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Обвинение кому-либо предъявлено не будет, передаёт ТАСС.
— Я могу подтвердить, что нам поступил вызов относительно того, что мужчина получил огнестрельное ранение в голову, — сказал представитель.
Вдова и внучка Хрущёва отказались от комментариев.
Напомним, о смерти Сергея Хрущёва стало известно 19 июня. Эту информацию подтвердила его правнучка Нина. По некоторым данным, умершего похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище грядущей осенью. Такие сроки связаны с эпидемиологической ситуацией в мире.