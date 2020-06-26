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Полиция завершила расследование дела о смерти Сергея Хрущёва

Вдова и внучка покойного отказались от комментариев.

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Сергей Хрущёв. Фото © ТАСС / Антон Новодерёжкин

Представитель полицейского управления города Кранстон, штат Род-Айленд, заявил об окончании расследования обстоятельств смерти Сергея Хрущёва, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Обвинение кому-либо предъявлено не будет, передаёт ТАСС.

Я могу подтвердить, что нам поступил вызов относительно того, что мужчина получил огнестрельное ранение в голову, — сказал представитель.

Вдова и внучка Хрущёва отказались от комментариев.

Напомним, о смерти Сергея Хрущёва стало известно 19 июня. Эту информацию подтвердила его правнучка Нина. По некоторым данным, умершего похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище грядущей осенью. Такие сроки связаны с эпидемиологической ситуацией в мире.

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