"Убивает бюрократия". Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину. Среди ключевых вопросов — дерегуляция экономики и налоговая политика.

— Украину убивает украинская бюрократия. Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперёд Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить как есть, — заявил экс-губернатор Одесской области в ходе видеоконференции, опубликованной на его ютуб-канале.

Саакашвили выразил недоумение, как случилось так, что Незалежная, значительно опережавшая, по его словам, Россию в вопросах реформ, вдруг осталась позади.

Политик добавил, что российские власти лучше "слушают бизнес", в то время как Украина лишь ведёт разговоры, не продвигаясь при этом вперёд. Глава комитета Нацсовета реформ подчеркнул, что бюрократия — это "внутренний враг", который подчас не менее опасен, чем внешние угрозы. Тем не менее Саакашвили считает, что Незалежная имеет большой потенциал и многие вещи можно исправить.