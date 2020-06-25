Названа причина смерти сына Никиты Хрущёва

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в своём доме в американском штате Род-Айленд. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Об этом накануне сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря государственной судебно-медицинской экспертизы США.

— Никаких очевидных признаков насилия обнаружено не было, — отметил майор полиции Крэнстона Тодд Паталано.

Он сообщил, что стражи порядка прибыли в дом Хрущёва после звонка жены и обнаружили его мёртвым. По его словам, расследование по факту случившегося проводиться не будет. При этом Паталано не уточнил, является ли смерть Сергея Хрущёва несчастным случаем или самоубийством.