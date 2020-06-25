Названа причина смерти сына Никиты Хрущёва

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в своём доме в американском штате Род-Айленд. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Об этом накануне сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря государственной судебно-медицинской экспертизы США.
— Никаких очевидных признаков насилия обнаружено не было, — отметил майор полиции Крэнстона Тодд Паталано.
Он сообщил, что стражи порядка прибыли в дом Хрущёва после звонка жены и обнаружили его мёртвым. По его словам, расследование по факту случившегося проводиться не будет. При этом Паталано не уточнил, является ли смерть Сергея Хрущёва несчастным случаем или самоубийством.
Напомним, о смерти Сергея Хрущёва стало известно 19 июня. Эту информацию подтвердила его правнучка Нина. По некоторым данным, его похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище грядущей осенью. Такие сроки связаны с эпидемиологической ситуацией в мире.