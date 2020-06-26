Секс при детях и торт для Филиппа Киркорова. Как многодетные матери Новосибирска развлекаются на деньги своих малышей

Многодетным семьям в России выделяют пособия, дают льготы и в порядке очереди выделяют жильё. Некоторые родители заводят детей не потому, что хотят воспитать из них хороших людей, дать образование, любовь и заботу, а только ради материальной выгоды. В Лайф обратились родственники двух многодетных семей из Новосибирска. В одной из них пять детей, а в другой — десять. Но детство этих малышей нельзя назвать счастливым. Родственники боятся за жизнь и здоровье ребят, пока их мамы получают пособия и развлекаются, возвращаясь после своих приключений снова беременными.

В Новосибирской области, по данным 2019 года, проживает 24 479 многодетных семей. Это чуть меньше, чем в соседних Алтайском крае и Омской области, и примерно столько же, сколько в Кемеровской области.

В Лайф обратилась родственница многодетной мамы Ирина (имя изменено). У её сестры Екатерины пятеро детей. Хотя на самом деле Екатерина рожала шесть раз: на первого сына её лишили родительских прав, когда малышу было два года. В какую семью попал мальчик и как сложилась его дальнейшая судьба — неизвестно. Спустя семь лет Екатерина ни разу не пыталась узнать ничего о своём первенце. Но успела родить ещё пятерых ребят: старшему шесть лет, младшей девочке два месяца.

Загул на детские пособия дороже самих детей

— Она как пособия получает, так уходит в загул. То пьёт с какими-то мужиками из Средней Азии, то просто дома не появляется сутками. Мы боимся за детей. Мало ли что может случиться, — рассказала Лайфу Ирина.

За каждого ребёнка до трёх лет родители получают ежемесячное пособие — около 12 тысяч рублей, за малышей от трёх до семи лет — около 400 рублей в месяц. Но в 2020 году родителям выплачивали дополнительно по шесть тысяч за одного малыша до семи лет — деньги были перечислены в июне за первое полугодие 2020-го, ещё в том же месяце выделялись президентские пособия — 10 тысяч на каждого ребёнка, а также пособия в связи с карантином — пять тысяч рублей. По приблизительным подсчётам правозащитницы Анны Тажеевой, в июне Екатерина получила более 190 тысяч рублей.

— Ирина обратилась ко мне в конце мая, предупредила, что скоро должны быть перечислены пособия, и Екатерина может снова загулять, бросив детей дома. Так и произошло. В самом начале июня многодетная мать ушла, как она сказала малышам, "на рыбалку". Дети остались с её сожителем — приезжим строителем из Таджикистана Тавалло, — говорит Анна Тажеева.

Правозащитница приехала по указанному Ириной адресу. Соседи ей рассказали, что дети всё время плачут. Мать оставляла их на несколько дней со своим 16-летним братом, пока её сожитель был на стройке, а сама уходила развлекаться. "Музыка долбит, дети плачут, какие-то люди в квартиру всё время приходят, невозможно это терпеть", — отмечают соседи.

Тавалло малыши называют папой, хотя он является отцом только одной трёхлетней девочки. Тажеева вызвала инспекторов ПДН и участкового, который уже знал об этой семье и сразу назвал их фамилию, как только услышал адрес. Правоохранители совместно с органами опеки решили отправить детей в детский дом, поскольку оставлять их без попечения родителей опасно для жизни.

Органы опеки и ПДН отправляют детей в детдом. Фото © Анна Тажеева

Екатерина так и не появилась. На звонки и СМС не отвечала.

— Мы только на следующий день до неё дозвонились. Она говорит: "Достали они меня, пусть кто хочет забирает". Ну как так? — рассказывает Ирина.

Общаться с журналистами Екатерина отказалась, но заявила, что всё-таки планирует забрать детей. Правда, забирать их некуда — женщина проживала на съёмной квартире. Договор аренды, по словам Тавалло, расторгнут 20 июня, к тому моменту дети уже две недели находились в детском доме.

— Она нам звонила, приглашала на новоселье 24 июня. А потом опять пропала, — говорит родственница Екатерины.

Отметим, что для отказа от встреч с правозащитницей у многодетной мамы всегда находились веские причины: то она подозревала у себя коронавирус и вызывала врачей, то ездила в администрацию, то встречалась с юристами, чтобы написать заявление на Тажееву о вторжении в свой дом.

— Тавалло с вами разговаривать не будет. Ему это не надо, — сообщила Лайфу Екатерина.

Действительно, Тавалло назначил нам время для беседы, но на связь так и не вышел. Ранее он говорил, что хочет забрать свою девочку и увезти её к себе на родину в Таджикистан. Его родители готовы забрать всех пятерых малышей, но у него нет на них родительских прав. Свою дочь он почему-то тоже не торопится забирать. Говорит, что для этого нужно дождаться окончания карантина. В отделе опеки и попечительства Советского района Новосибирска Лайфу также подтвердили, что в детский дом отец не приходил и не обращался.

— Семья часто переезжала из района в район. Их родственники также живут в других районах города. Поэтому мы направили запросы, чтобы получить полную информацию об этой семье, на основании которой мы будем принимать решение об отобрании детей из семьи или оставлении детей с кровными родителями, — сказала Лайфу начальник отдела опеки Советского района Татьяна Гончарова.

ГУ МВД России по Новосибирской области и Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) комментариев не предоставили. На момент публикации Екатерина так и не забрала своих детей из детдома.

Киркоров — король. Дети — второстепенны

Второй сигнал из Новосибирска поступил в Лайф от 20-летней Надежды. Она старшая в семье. Когда Наде было около двух лет, её мама Любовь оставила дочку со своей десятилетней сестрой и ушла в неизвестном направлении.

— Когда мы домой пришли, то две девчонки сидели и ревели. Надя плакала, потому что голодная. А её маленькая тётя Света — потому что не смогла сварить кашу для малышки, — рассказала Лайфу бабушка Нади Наталья.

Любовь с детьми. Фото © LIFE

С того момента девочка осталась жить с бабушкой. Именно её Надя стала называть мамой, а дедушку — папой. Тётю Свету она считает сестрой. Хотя спустя год её настоящая мама Люба родила ей сестру Лену. А потом ещё восьмерых детей, из них три пары — двойняшки. Самым младшим сейчас полтора года.

Любовь живёт в двухкомнатной квартире. Одна комната — её собственность вместе с двумя старшими дочерьми. Вторая комната — съёмная, которую Любовь арендует у бывшей соседки-алкоголички. Ремонта здесь не было много лет.

"Без вас разберутся, все в порядке, ситуация под контролем, вам больше всех надо?" – мы слышим это каждый день, и каждый день вокруг нас обязательно происходит что-то чудовищно несправедливое. А, может быть, просто у кого-то случилось несчастье? Что делать? Ответить себе на вопрос: "А как меня это касается?". Мы решили, что нам не всё равно и без нас не разберутся. Лайф готовит к выходу новый проект. Первая серия – совсем скоро.

— Я здесь ничего делать не буду, потому что хозяйка второй комнаты мне заявила: "Делай-делай ремонт, я тогда сюда вернусь и тут жить буду". Мне этого не надо, — говорит Любовь.

Вдоль потолков висят бельевые верёвки, на которых сушится детская одежда. Некоторые дети спят на многоярусной кровати, малыши — в своих деревянных кроватках. К приезду журналистов, как отмечают правозащитница и старшая дочь Надежда, Любовь прибралась, дети встретили нас нарядными, у девочек были аккуратно собраны волосы.

Младшие дети Любови на кроватях без матрасов. Фото © Анна Тажеева

— Когда мы внезапно сюда с Анной приходили несколько дней назад, у детей даже матрасов на кроватях не было — на деревяшках спали. А тут где-то нашла матрасы, постелила, — говорит Надя.

Сейчас Любови 40 лет. Она утверждает, что первые трое детей — от её бывшего мужа, ещё пятеро — от второго, последняя двойня — от третьего. Но, как говорят старшие дочери, у них у всех разные отцы.

— Она сама не знает, от кого нас родила. Поэтому и не говорит правду, — отмечает Надежда. — Зато теперь всякий раз грозится покончить жизнь самоубийством, как только начинаются разговоры, которые ей не нравятся.

Вторая дочь Любови вспоминает, что дома очень часто были посторонние мужчины. Иногда мать оставляла детей в одной комнате, а в другой уединялась с очередным гостем. А порой не стеснялась детей и занималась сексом прямо на соседних с малышами койках.

— Некоторые мужчины платили ей за секс и открыто говорили об этом нам. Мол, "я же тут не просто так, я за деньги", и разваливались в одних трусах на кровати перед младшими, — рассказывает девушка.

Любовь. Фото © LIFE

17-летняя Елена уже почти четыре года живёт с бабушкой. Когда ей исполнялось 14 лет, мать выгнала её из дома. Прямо в день рождения.

Из дома Лена смогла забрать только школьные учебники и маленький пакетик с одеждой. Больше ничего мать ей не отдала, причём в присутствии сотрудников КДН и соцзащиты. Бабушка с дедушкой купили ей новые вещи.

Надежда вспоминает, что сестра была очень забитой. Приходилось водить её к неврологу и психологу, чтобы как-то исправить здоровье подростка. Девочка жила за закрытыми шторами, боялась шорохов.

— В седьмом классе Лена осталась на второй год. Но не из-за плохой успеваемости, а из-за прогулов. Мать брала липовые справки в больнице и заставляла девчонку сидеть с младшими детьми, пока сама где-то ходила. Сейчас такой же фокус проворачивает с третьей дочерью, — рассказывает бабушка Наталья.

Наталья перестала помогать своей дочери, когда родились пятый и шестой внуки. Признаётся, что душа у неё болит за всех детей, но за свою дочь ей стыдно. В отделении гинекологии и в местной больнице о Любови знают всё: либо рожать приходит, либо на аборт. По словам Надежды, врачи утверждают о 50 абортах её мамы, которую она настойчиво называет "биологической матерью".

Елена, Надежда и бабушка Наталья. Фото © LIFE

Сейчас Любовь согласилась общаться с журналистами с намерением ускорить получение квартиры от государства. В начале июня, как она сказала старшей дочери (запись разговора есть в распоряжении редакции), ей было перечислено более 190 тысяч рублей за детей. Но к 20 июня осталось только десять тысяч: "Долги раздала, кредиты закрыла".

Любовь с тортом и Филиппом Киркоровым. Фото © VK / Любовь Сотникова

Кстати, о кредитах. Один из займов был взят ради "короля российской эстрады". Любовь очень любит Филиппа Киркорова, поэтому брала кредит, чтобы сходить на концерт любимого артиста и подарить ему огромный торт с его изображением. Детей на концерт Любовь с собой не брала.

Что делают правоохранители и отдел опеки?

Любовь лишили родительских прав на Надю, когда девочке было 12 лет. То есть только спустя десять лет после того, как малышку взяла на воспитание бабушка. На Елену у матери до сих пор есть родительские права, даже спустя четыре года.

Как пояснили Лайфу в отделе опеки, родителей лишают родительских прав, если ребёнок находится в опасности. Лена живёт с бабушкой. Наталья оформила на неё попечительство с согласия матери и самой девочки. Оснований для лишения родительских прав Любови нет. Ни справки от психотерапевта, в которых может быть указана детская травма, ни слова девочки о плохом к ней отношении со стороны матери не могут быть приняты в качестве доказательств. Ведь сейчас всё хорошо.

— КДН билась за нас, правда. Но опека не видит оснований для лишения, и всё. Они мне говорят: "Если вы всех детей заберёте — хоть завтра лишим". Я на пенсии, муж на пенсии. Нам Елену ещё поднимать — ей скоро в институт, она хочет быть врачом. Некоторое время назад с Надей беда случилась — нашли онкологию в грудной клетке. Срочно нужны были деньги. Влезли в кредиты. Бабушка со стороны отца нам очень сильно помогла. Опухоль в 12 сантиметров вырезали, курс химиотерапии Надюшка прошла. Мне ещё восемь детей не потянуть, — говорит бабушка.

Начальник отдела опеки и попечительства Советского района Татьяна Гончарова работает в администрации Новосибирска с 2009 года, как указано в открытых источниках. С 2013 года в её отделе идеальная статистика: ни один ребёнок за семь лет не был спасен от "биологической матери". Ни один. Только те малыши, которые остались без попечения родителей, попадают в детдома. Но – других районов города, в Советском районе нет детских домов.

В разговоре с Лайфом Татьяна Гончарова отметила, что такая статистика обусловлена эффективной работой органов профилактики: школами, поликлиниками, соцзащитой, полицией.

— Процедура отобрания детей является исключительным случаем. Поскольку задача всех органов профилактики — сохранение кровной семьи, — добавила чиновница.

Надя с мужем готовы взять под опеку самых младших детей. Остальным малышам, по мнению родственников, будет лучше в детском доме. Там они будут накормлены, нормально одеты, смогут нормально учиться. К тому же детям не привыкать. Они оказываются в детских домах или в реабилитационных центрах всякий раз, как мама попадает в больницу на сохранение или роды, да и неоднократно Любовь писала отказы от детей, относила их в подразделение по делам несовершеннолетних МВД. Иногда из-за усталости, а иногда потому, что ей нечем было кормить детей, полученные пособия куда-то тратились. Не на малышей.

Любовь с детьми. Фото © LIFE

ПДН и МВД Новосибирской области не предоставили комментариев.

После разговора Лайфа с Татьяной Гончаровой Любови позвонили сотрудники отдела опеки. Сказали, что придут к ней с очередной проверкой, и попросили, как сообщила сама Любовь, не пускать домой больше никаких журналистов и операторов. Проверка прошла, никаких нарушений сотрудники снова не обнаружили. Статистика сохранена.

А в это время в соседнем районе города…

Многодетная мама Татьяна месяц назад родила пятого ребёнка. Старшей дочери Ангелине семь лет. Все остальные дети — мальчики. До карантина Ангелина занималась танцами, ходила в кружок рисования, пятилетние двойняшки занимались вокалом.

Недавно 33-летняя Татьяна второй раз вышла замуж. Ей не было страшно остаться одной с четырьмя малышами, когда отношения с первым мужем дали трещину.

Татьяна с детьми. Фото © LIFE

— Я всегда понимала, что сама смогу вытянуть всех детей. Мне не было страшно ни рожать, ни разводиться, ни снова замуж выходить. Отучилась на права, открыла киоск, сняла квартиру. Дети — моя мотивация. Когда Ангелина одна была и деньги заканчивались, я расстраивалась и грустила. А теперь грустить некогда. Когда тут расслабляться, когда они с утра встанут и скажут: "Мама, мы есть хотим!" Да и с мужем ругаться некогда, — говорит Татьяна.

В её окружении много семей с тремя и более детьми. Некоторые из них пьют, гуляют, воспитанием не занимаются. Татьяна уверена, что такие мамы рожают только ради пособий. Дети им не нужны. Молодая мама до сих пор не оформляла "карантинные" и "президентские" деньги, которые можно было получить с начала июня, потому что у них в семье появился сын Женя.

— Всё же от человека зависит: с головой он или нет, — рассуждает Татьяна. — Я мечтала о многодетной семье, потому что сама росла одна. Ну люблю я их, ничего поделать не могу. Правда, больше рожать не хочу. Пять — это красиво.

Лайф следит за развитием ситуации в новосибирских семьях Екатерины и Любови.