"Но чтобы настолько..." Дочь Ефремова обвинила адвоката Пашаева в некомпетентности и напомнила, что его обвиняли в вымогательстве

Дочь актёра Олега Ефремова Анна Мария раскритиковала отца и его адвоката Эльмана Пашаева в соцсетях. Она выразила уверенность, что защитник проявляет некомпетентность, и напомнила весьма неприятный факт его биографии.

— Нет, я, конечно, ожидал, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но чтобы настолько... — написала девушка, сопроводив публикацию скриншотом из статьи об аресте юриста. (Анна Мария употребляет в речи личные местоимения "он"/"она" применительно к себе, поскольку считает себя гендерфлюидом и воспринимает свою личность в мужском и женском вариантах.)

Оказалось, что в 2018 году Пашаев был арестован Мытищинским городским судом и помещён в СИЗО на два месяца. Радиостанция BFM тогда сообщила, что юристу предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. По данным "Экспресс-газеты", Пашаев специализируется на разводах и разделе имущества известных лиц. Так, например, он защищал интересы актёра Алексея Панина в вопросе опеки над дочерью и певицы Кати Лель в её тяжбе с продюсером Александром Волковым.

Юрист был как минимум дважды лишён адвокатского статуса, это подтверждается данными Адвокатской палаты города Москвы.

Скриншот © Адвокатская палата города Москвы

Анна Мария также раскритиковала отца за желание усыновить несовершеннолетних родственников погибшего Сергея Захарова, о котором накануне сообщил Пашаев.

— Бать, ну куда нам ещё детей... — написала девушка в "Твиттере".

Впрочем, в интервью "Московскому комсомольцу" адвокат уточнил, что под усыновлением подразумевалось некое покровительство, опека, а не юридический акт.