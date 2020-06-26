НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Но чтобы настолько..." Дочь Ефремова обвинила адвоката Пашаева в некомпетентности и напомнила, что его обвиняли в вымогательстве

Согласно данным Адвокатской палаты Москвы, юриста дважды лишали его статуса.

70
Post cover

Фото © Instagram / Анна Мария Ефремова

Дочь актёра Олега Ефремова Анна Мария раскритиковала отца и его адвоката Эльмана Пашаева в соцсетях. Она выразила уверенность, что защитник проявляет некомпетентность, и напомнила весьма неприятный факт его биографии.

Нет, я, конечно, ожидал, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но чтобы настолько... написала девушка, сопроводив публикацию скриншотом из статьи об аресте юриста. (Анна Мария употребляет в речи личные местоимения "он"/"она" применительно к себе, поскольку считает себя гендерфлюидом и воспринимает свою личность в мужском и женском вариантах.)

Оказалось, что в 2018 году Пашаев был арестован Мытищинским городским судом и помещён в СИЗО на два месяца. Радиостанция BFM тогда сообщила, что юристу предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. По данным "Экспресс-газеты", Пашаев специализируется на разводах и разделе имущества известных лиц. Так, например, он защищал интересы актёра Алексея Панина в вопросе опеки над дочерью и певицы Кати Лель в её тяжбе с продюсером Александром Волковым.

Юрист был как минимум дважды лишён адвокатского статуса, это подтверждается данными Адвокатской палаты города Москвы.

Скриншот © Адвокатская палата города Москвы

Анна Мария также раскритиковала отца за желание усыновить несовершеннолетних родственников погибшего Сергея Захарова, о котором накануне сообщил Пашаев.

Бать, ну куда нам ещё детей... — написала девушка в "Твиттере".

Впрочем, в интервью "Московскому комсомольцу" адвокат уточнил, что под усыновлением подразумевалось некое покровительство, опека, а не юридический акт.

Напомним, авария в центре столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови артиста.

Выбор редакции

Loading...