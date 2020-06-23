Бешеный гигант бил по машине и зеркалу, как по мячу. Звезда волейбола снова в центре скандала

Правоохранители продолжают искать волейболиста Александра Кимерова, известного своими скандальными выходками. На этот раз спортсмену не понравилось поведение соседа по дороге, он устроил автопогоню с угрозами, разбил зеркало и помял дверь каршерингового авто. Лайф разбирался, почему звезда спорта превратилась в опасного хулигана.

Взбесившийся волейболист

Кимеров — парень рослый (215 см. — Прим. Лайфа), высокий, самоуверенный. На видео, опубликованном Mash, хорошо видно, как молодой спортсмен подрезает соседа по автомобильному потоку, бьёт с размаху по боковому зеркалу, как по волейбольному мячу, и вызывает водителя драться: — Стой! Стой! Очкошник, выйди, ***!

Видео © MASH

В машине находились мужчина и девушка. Пока она снимала хулигана на видео, водитель звонил в полицию с просьбой прислать наряд. В это время Кимеров был сосредоточен только на своей обиде и за дорогой не следил, что могло потенциально привести уже к крупному ДТП...

Как оказалось, ярость спортсмена вызвала всего лишь медлительность соседа по полосе — он ехал посередине и якобы не дал Кимерову успеть проскочить на зелёный сигнал светофора. Искра мелкой досады волейболиста вспыхнула буйным гневом. Спортсмен начал преследование мнимого обидчика, чтобы "поговорить по-мужски". И поскольку водитель не останавливался, Кимеров направил свой гнев на автомобиль. Повреждённая волейболистом машина принадлежит каршеринговому сервису BelkaCar. Теперь спортсмена ищут правоохранители. На него уже написано заявление о порче имущества, но, судя по скандальному видео, Кимерова могут запросто привлечь и по уголовной статье — хулиганство.

Помимо вызывающего поведения, по данным СМИ, у звезды волейбола оказалась ещё куча неоплаченных штрафов с общей суммой задолженности в 54 500 рублей. И последний раз ему назначили штраф уже на следующее утро после скандала. Некоторые штрафы были давно переданы в службу судебных приставов. Кимеров не платит их с прошлого года.

Кимерова ищет не только полиция, но и судебные приставы Фото © Fssp.gov.ru

Комментарий пострадавшего

На следующий день пострадавший от хулиганской выходки разбушевавшегося волейболиста оставил в Интернете комментарий, объясняя, что если бы вышел из машины, то легко "уделал" бы Кимерова. — "Спортсмен и просто хороший человек" ехал на высокой скорости по левой полосе движения. Слева от него был отбойник, соответственно, инстинктивно он прижался к правой стороне своей разметки. Поскольку он ехал на высокой скорости, он захотел проскочить данный светофор, но у него не вышло и пришлось тормозить. Это и было завязкой конфликта... Почему я не вышел из машины? Поясняю, я давно занимаюсь тайским боксом и тяжёлой атлетикой. Мой рост 193 и 120 кг веса. Проблем избить спортсмена не стояло... Также дежурный полиции крайне рекомендовал мне не покидать машину, потому что я из потерпевшего превращусь в подозреваемого, — пострадавший добавляет, что "конфликт не стоит и выеденного яйца".

В подтверждение своих боевых качеств потерпевший выложил фото после тренировки. Фото © Pikabu.ru

Звёздная болезнь или распущенность?

23-летний Кимеров действительно очень хороший спортсмен. Сейчас он играет диагональным нападающим (игроки этой позиции наиболее востребованны и выше всех оплачиваются. — Прим. Лайфа) за ново-уренгойский "Факел".

Кимеров — востребованный спортсмен. Фото © Wikipedia

Несмотря на ограниченную лексику и обилие мата в речи, Кимеров презентует себя образованным человеком. В профиле сайта международной волейбольной лиги спортсмен указал, что его любимой книгой является "Война и мир" Льва Толстого.

Любимая книга Кимерова "Война и мир". Фото © Worldleague.2017.fivb.com

Но, кажется, Кимерову война всё же ближе мира. Скандальное поведение волейболиста общеизвестно, возможно, оно обусловлено упрямством и природной вспыльчивостью, помноженной на "звёздную болезнь".

Хорошо иллюстрирует это прошлый громкий скандал. Весной 2017 года команда "Факела" вылетала из Самары в Москву. Летели "Победой", известной строгими правилами. Но Кимеров решил проверить компанию на прочность, попросив стюардессу пересадить его на более удобное место. Мол, ноги спортсмена не помещались, и колени упирались в соседнее кресло. Стюардесса, согласно внутренним правилам компании, отказала Кимерову, вызвав обиду и знакомую бурную реакцию. Решить скандал цивилизованно не удалось. Кимеров демонстративно разместил свои колени в проходе, нарушая правила авиабезопасности. Рейс тогда задержали на 40 минут.

Скандал Кимерова в самолёте. Видео © LIFE

На видео Лайфа хорошо видно, что большинство пассажиров сочувствовали спортсмену, ругая принципиальную "Победу". Впрочем, другие критиковали волейболиста, считая, что Кимеров ведёт себя, "как капризная баба", а из-за его прихотей страдают все пассажиры. В конце концов прибывшие на место работники аэропорта практически силой заставили волейболиста покинуть салон. Кимерову пришлось тогда добираться в Самару на следующем рейсе.