Антитела к CoViD-19 обнаружили примерно у 20% москвичей, прошедших тестирование

В Москве постепенно формируется популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции, антитела к опасному заболеванию выявили примерно у 20% горожан, прошедших тестирование. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что в ходе третьего этапа исследования на наличие иммунитета к CoViD-19 у москвичей было проверено более 90 тысяч человек.

— Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют, — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что к настоящему моменту в Москве провели более 3,5 миллиона ПЦР-тестирований на CoViD-19. Кроме того, примерно миллион человек проверили с помощью ИФА-диагностики.