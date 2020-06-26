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Антитела к CoViD-19 обнаружили примерно у 20% москвичей, прошедших тестирование

Более 90 тысяч жителей столицы успели сдать анализ.

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Фото © EPA

В Москве постепенно формируется популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции, антитела к опасному заболеванию выявили примерно у 20% горожан, прошедших тестирование. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что в ходе третьего этапа исследования на наличие иммунитета к CoViD-19 у москвичей было проверено более 90 тысяч человек.

Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют, — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что к настоящему моменту в Москве провели более 3,5 миллиона ПЦР-тестирований на CoViD-19. Кроме того, примерно миллион человек проверили с помощью ИФА-диагностики.

Ранее сообщалось, что с начала вспышки коронавирусной инфекции московские врачи вылечили 144 191 человека. За минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 1997.

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