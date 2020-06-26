Аномальное похолодание придёт в европейскую часть России

Следующая неделя для жителей европейской части России начнётся с резкого похолодания. Приближение холода будет ощущаться уже со второй половины дня в воскресенье, 28 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на два-четыре градуса ниже нормы, — цитирует его ТАСС.

При этом в Москве и Подмосковье станет аж на десять градусов холоднее по сравнению с субботой, которая, наоборот, станет рекордно жаркой. А во вторник будет ещё прохладнее.