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Аномальное похолодание придёт в европейскую часть России

После аномальной жары в понедельник температура опустится до +19...+24 градусов, во вторник и среду — до +18...+23 °С.

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Следующая неделя для жителей европейской части России начнётся с резкого похолодания. Приближение холода будет ощущаться уже со второй половины дня в воскресенье, 28 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на два-четыре градуса ниже нормы, — цитирует его ТАСС.

При этом в Москве и Подмосковье станет аж на десять градусов холоднее по сравнению с субботой, которая, наоборот, станет рекордно жаркой. А во вторник будет ещё прохладнее.

Перед аномальным похолоданием россиян ждёт и аномальное потепление. Так, в пятницу воздух в Москве прогреется до +29 градусов, в субботу — до +32 °С, в воскресенье будет около +28 °С.

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