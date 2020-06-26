Варнава и Оксимирон приехали поддержать Серебренникова на оглашении приговора — видео

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Поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова, который проходит по делу "Седьмой студии", на оглашении приговора приехали телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также популярный рэпер Оксимирон.

Варнава сказала Лайфу, что никаких ожиданий по поводу приговора у неё нет, однако настрой положительный. Оксимирон в свою очередь отвечать на какие-либо вопросы отказался, но обратил на себя внимание полной амуницией защитных средств. Он появился в специальных очках и респираторе.

Напомним, сегодня суд огласит приговор Кириллу Серебренникову. Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы.