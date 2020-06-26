Варнава и Оксимирон приехали поддержать Серебренникова на оглашении приговора — видео

Видео © LIFE
Поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова, который проходит по делу "Седьмой студии", на оглашении приговора приехали телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также популярный рэпер Оксимирон.
Варнава сказала Лайфу, что никаких ожиданий по поводу приговора у неё нет, однако настрой положительный. Оксимирон в свою очередь отвечать на какие-либо вопросы отказался, но обратил на себя внимание полной амуницией защитных средств. Он появился в специальных очках и респираторе.
Напомним, сегодня суд огласит приговор Кириллу Серебренникову. Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы.
Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение средств, выделенных в 2011−2014 годах из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.
Лента новостей
"Чтоб людям лучше жилось". 90-летний житель Камчатки проголосовал по поправкам в конституцию в свой юбилей
сегодня в 08:54
Голикова призвала установить длительное наблюдение за переболевшими коронавирусом
сегодня в 08:49
Губернатор Травников — о голосовании по конституции: Это судьба последующих поколений
сегодня в 08:42