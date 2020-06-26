Байкал в безопасности. Прокуратура предотвратила незаконное строительство завода по розливу воды

Суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности компании ООО "Колодец земли" на три участка в районе посёлка Клюевка на берегу Байкала, где китайские бизнесмены планировали построить завод по розливу воды. Об этом говорится в сообщении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.