Байкал в безопасности. Прокуратура предотвратила незаконное строительство завода по розливу воды

Суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности компании ООО "Колодец земли" на три участка в районе посёлка Клюевка на берегу Байкала, где китайские бизнесмены планировали построить завод по розливу воды. Об этом говорится в сообщении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Участки общей площадью 30,7 гектара, кадастровая стоимость которых превышает 12 миллионов рублей, будут сняты с учёта.
— Впервые вопрос строительства заводов по розливу байкальской воды возник в начале 2019 года и приобрёл широкий общественный резонанс, — отметили в ведомстве.
Принятые прокуратурой меры помогли предотвратить строительство промышленных объектов, которые хотели возвести, нарушив требования законодательства.
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