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Серебренников — об ожиданиях от вердикта суда: Рассчитываю на оправдательный

Ранее прокурор попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч.

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Режиссёр Кирилл Серебренников перед оглашением вердикта по делу "Седьмой студии" поделился с журналистами ожиданиями от решения суда. Он заявил, что надеется на оправдательный приговор.

Ранее Лайф показывал, как фигуранты дела прибыли в суд. Серебренникова встретили аплодисментами, а Алексей Малобродский прибыл сразу с вещами, при этом подчеркнул, что надеется на лучшее. У здания Мещанского суда в эти минуты собралось несколько десятков человек — все они приехали поддержать режиссёра и его коллег. Среди них актриса Екатерина Варнава и рэпер Оксимирон.

Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение средств, выделенных с 2011 по 2014 год из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.

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