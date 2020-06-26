Серебренников — об ожиданиях от вердикта суда: Рассчитываю на оправдательный

Режиссёр Кирилл Серебренников перед оглашением вердикта по делу "Седьмой студии" поделился с журналистами ожиданиями от решения суда. Он заявил, что надеется на оправдательный приговор.

Ранее Лайф показывал, как фигуранты дела прибыли в суд. Серебренникова встретили аплодисментами, а Алексей Малобродский прибыл сразу с вещами, при этом подчеркнул, что надеется на лучшее. У здания Мещанского суда в эти минуты собралось несколько десятков человек — все они приехали поддержать режиссёра и его коллег. Среди них актриса Екатерина Варнава и рэпер Оксимирон.