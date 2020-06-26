Режиссёр Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.
Серебренников признан руководителем преступной группы, которая занималась расхищением государственных денег. Режиссёр, генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор этой организации Юрий Итин совершили мошенничество, пояснила судья.
— Чётко были распределены роли, Итин чётко выполнял указания Серебренникова. Он выдал приказ о назначении его генеральным директором "Седьмой студии" и главным бухгалтером Малобродского, — заявила судья.
В обвинительном приговоре сказано, что члены преступной группы пытались обогатиться, обманув сотрудников Министерства культуры России.
Прокурор ранее попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы. Поддержать Серебренникова на оглашении приговора приехали телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также популярный рэпер Оксимирон. Сам режиссёр заявил журналистам, что рассчитывает на оправдательный приговор.
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