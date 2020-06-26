Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей

— Чётко были распределены роли, Итин чётко выполнял указания Серебренникова. Он выдал приказ о назначении его генеральным директором "Седьмой студии" и главным бухгалтером Малобродского, — заявила судья.

Прокурор ранее попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы. Поддержать Серебренникова на оглашении приговора приехали телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также популярный рэпер Оксимирон. Сам режиссёр заявил журналистам, что рассчитывает на оправдательный приговор.