Олимпийский чемпион Евгений Подгорный: Мы ответственны за то, как наша страна будет жить дальше

Олимпийский чемпион 1996 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года, многократный победитель и призёр чемпионатов России и Европы, призёр чемпионата мира Евгений Подгорный поддержал внесение поправок в конституцию. Прославленный гимнаст исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков в родном Новосибирске.

- Мы, спортсмены, не любим затягивать до последнего: всегда лучше прийти проголосовать заранее – в начале рабочего дня, чтобы потом быть свободным, - заявил он корреспондентам местных "Вестей".

По словам Подгорного, поправки в конституцию необходимы для нашей страны. Именно поэтому он призывает россиян не упустить шанс изменить свою жизнь к лучшему.

- Конечно же, мы ответственны, как мы будем жить дальше, как наша страна будет развиваться, по какому закону будем жить, поэтому я и моя семья поддерживаем политику нашего президента, - добавил олимпиец.