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Олимпийский чемпион Евгений Подгорный: Мы ответственны за то, как наша страна будет жить дальше

Прославленный российский гимнаст воспринимает поправки в конституцию как шанс изменить жизнь миллионов людей к лучшему.

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Олимпийский чемпион 1996 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года, многократный победитель и призёр чемпионатов России и Европы, призёр чемпионата мира Евгений Подгорный поддержал внесение поправок в конституцию. Прославленный гимнаст исполнил гражданский долг на одном из избирательных участков в родном Новосибирске.

- Мы, спортсмены, не любим затягивать до последнего: всегда лучше прийти проголосовать заранее – в начале рабочего дня, чтобы потом быть свободным, - заявил он корреспондентам местных "Вестей".

По словам Подгорного, поправки в конституцию необходимы для нашей страны. Именно поэтому он призывает россиян не упустить шанс изменить свою жизнь к лучшему.

- Конечно же, мы ответственны, как мы будем жить дальше, как наша страна будет развиваться, по какому закону будем жить, поэтому я и моя семья поддерживаем политику нашего президента, - добавил олимпиец.

Как уже сообщал со вчерашнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.

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