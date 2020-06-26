Голикова призвала установить длительное наблюдение за переболевшими коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что течение коронавируса, а также его отдалённые последствия у переболевших пациентов пока что в полной мере не изучены. Голикова отметила, что за выздоровевшими следует установить длительное диспансерное наблюдение. Об этом сообщает РИА "Новости".

— К сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме, — сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава.

По словам вице-премьера, следует обратить внимание на уже очевидные риски, о которых сообщают не только зарубежные специалисты, но и с которыми сталкиваются российские врачи. Речь об обострении ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, заболеваниях лёгких и ряда других нарушений в организме человека, на которые повлиял CoViD-19.