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Голикова призвала установить длительное наблюдение за переболевшими коронавирусом

На сегодняшний день отдалённые последствия заболевания ещё до конца не изучены.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что течение коронавируса, а также его отдалённые последствия у переболевших пациентов пока что в полной мере не изучены. Голикова отметила, что за выздоровевшими следует установить длительное диспансерное наблюдение. Об этом сообщает РИА "Новости".

К сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме, — сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава.

По словам вице-премьера, следует обратить внимание на уже очевидные риски, о которых сообщают не только зарубежные специалисты, но и с которыми сталкиваются российские врачи. Речь об обострении ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, заболеваниях лёгких и ряда других нарушений в организме человека, на которые повлиял CoViD-19.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 6800 случаев коронавируса. За 24 часа выздоровело 8988 пациентов, летальных исходов — 176. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 620 794 случая CoViD-19. За весь период вылечилось 384 152 человека.

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