Богатые тоже плачут. Владельцы бизнесджетов начали сдавать самолёты для полётов на море

Теперь полететь на море, пусть и по завышенной цене, можно. Но не всё так просто.

Не мажор, а арендатор

Содержание частного самолёта, пусть и не самых больших размеров и не с выдающейся дальностью полёта, — это колоссальные (по меркам обычных людей) деньги. Расходы на содержание частного самолёта, включая топливо, обслуживание, стоянку, охрану и много чего ещё, примерно 1,2–1,3 млн долларов в год. Особенно расчётливые не покупают самолёты в собственность, а берут их в аренду. Большая часть люксовых самолётов в России находятся в долгосрочном лизинге и никогда не принадлежат физическим лицам, поэтому сразу, как только стали говорить о закрытии границ, стоянки бизнесджетов в российских аэропортах начали пустеть.

Стоимость лётного часа складывается из многих параметров: зарплата пилотов, стоянка в аэропорту прибытия и многое другое. Для примера стоит сказать, что полёт в одну сторону на компанию из четырёх человек владельцам приличного частного самолёта стоит почти 30 тыс. евро. Машины начального уровня обойдутся примерно в 15–17 тыс. евро за рейс. И тут нужно отметить, что мало кто, особенно в России, владеет частными самолётами в одиночку. В последние годы стал популярен так называемый джет-шеринг — вид туризма, когда частные самолёты на время простоя (когда ими не пользуются основные владельцы) сдаются в аренду всем желающим.

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На море — бизнесджетом

Из-за того, что доходы состоятельных владельцев бизнесджетов и потребность в самолётах серьёзно упали, пришлось искать другие каналы заработка. В социальных сетях и прежде всего в Instagram аккурат после начала выхода из коронавирусных ограничений стали появляться объявления о продаже билетов на бизнесджеты по популярным курортным маршрутам — в Сочи и Крым — по ценам, не превышающим стоимость билетов в обычный бизнес-класс. Однако в некоторых случаях под видом менеджеров "элитной авиации" орудуют юридически подкованные мошенники, из-за которых есть риск лишиться отложенных на отпуск денег.

Генеральный директор компании по продаже и обслуживанию самолётов бизнес-авиации Liliental Jet Андрей Рулев объяснил, что "покресельная" продажа появилась из-за того, что регулярные рейсы за рубеж не осуществляются по многим направлениям, а пассажиры пытаются попасть обратно в страну, в которой учатся, работают либо имеют вид на жительство или гражданство.

Реже к бронированию предлагают какое-то направление, по которому лететь на частном самолёте действительно не так дорого в случае, если пассажиров будет много, например Петрозаводск или Воронеж. Важное уточнение: кресло в бизнесджете, как правило, дороже даже бизнес-класса, но вынужденные искать способы перемещения пассажиры бронируют фактически то, что есть Андрей Рулев Генеральный директор компании по продаже и обслуживанию самолётов бизнес-авиации

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И здесь нужно взяться за калькулятор и посчитать. При расходах на полёт по маршруту от Москвы до Сочи в 30 тыс. евро и вместимости самолёта 5–6 человек средняя цена на кресло в бизнесджете варьируется от 5 до 6 тыс. евро — от 388 до 470 тыс. рублей соответственно. Но одно дело — окупить расходы на топливо. Ещё нужно платить пилотам, стюардессам и взять с клиента немного сверху для прибыльности. Реальная стоимость одного кресла на "курортные направления", по словам источников в бизнес-авиации, может составлять вдвое больше, чем в бизнес-классе обычного авиаперевозчика, и полёт даже в самом захудалом бизнесджете обойдётся примерно в 400 тыс. рублей в одну сторону.

Разумеется, за эти деньги предложат и VIP-терминал, и машину с водителем, и много чего ещё, но стоит ли такое удовольствие миллиона рублей за полёт туда-обратно — большой вопрос. Обычные авиалинии просят за полёт в бизнес-классе по 30 тыс. рублей за то же направление, а ещё за 5–7 тыс. помогут с подачей комфортного автомобиля. Такого же, как и при полёте за миллион рублей.

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Экономика и враньё

Стоит сказать и о том, что многие не особенно добросовестные компании, которые работают в России вполне легально, предлагают клиентам полёты даже в условиях карантина. По крайней мере, именно так написано в рекламных объявлениях. При дальнейшем общении и готовности оплатить самолёт "уже завтра" выясняется, что летать могут не все и не всегда. Мы попытались забронировать "срочный" бизнесджет до Милана (популярного у российских миллиардеров направления) и столкнулись с теми же ограничениями, что существуют на данный момент для всех самолётов гражданской авиации в России.

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Лететь за внушительные деньги можно по общим для всех правилам: только на учёбу, лечение или для воссоединения с семьёй. Через несколько минут общения нам вообще формально отказали в бронировании, сославшись на возражения пилотов. Лётный состав, если верить менеджерам по бронированию, сразу по прилёте из России закроют на карантин, однако другие брокеры частной авиации готовы выполнить рискованную, но крайне выгодную доставку пассажиров из России в Европу.

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Любопытным штрихом является особенность того же лизинга, о котором мы упомянули ранее. Большая часть самолётов в момент переговоров о цене полёта находится далеко за пределами России. В основном бизнесджеты зарегистрированы в офшорах. Самые популярные места для "прописки" — Бермуды, Ирландия, остров Аруба в Карибском море или остров Мэн. Владеть самолётами оттуда дешевле и удобнее: если на самолёт нет спроса внутри страны, его отправляют "поработать" в Европу без переоформления, регистрации и бумажной волокиты, и особенно в период пандемии частные самолёты в России практически не бывают — этим объясняется и высокий процент отказов в бронировании.

Разумеется, можно продать билеты на рейс, который никуда не полетит, но такой бизнес подпадает под вполне определённые статьи УК РФ. Последнее, впрочем, не мешает предприимчивым гражданам обещать полёты на люксовом самолёте по цене обычного бизнес-класса. Но можно ли на самом деле просто купить билет и улететь на море бизнесджетом? Генеральный директор компании по продаже и обслуживанию самолётов бизнес-авиации Liliental Jet Андрей Рулев отметил, что понятия "билет" на частный джет не существует.

В частной же авиации всё довольно просто. Те кресла, что в открытой продаже, — это уже проданные каким-то клиентам рейсы, которые готовы с целью экономии подсадить попутчика Андрей Рулев Генеральный директор компании по продаже и обслуживанию самолётов бизнес-авиации

Но с экономикой бизнесджетов не всё так просто. По словам Рулева, существует понятие минимальной загрузки. Этот параметр влияет на итоговую стоимость каждого кресла, поскольку самолёту нужно обеспечить определённую денежную массу в день, чтобы оплачивать постоянные расходы.

Для примера: перелёт Москва — Санкт-Петербург будет стоить не 10 тыс. евро на среднем самолёте, а скорее 23–25 тыс. евро Андрей Рулев Генеральный директор компании по продаже и обслуживанию самолётов бизнес-авиации