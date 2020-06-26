8 признаков того, что вам не хватает витамина D, что чревато летальным исходом при CoVid-19

В европейских странах, жители которых страдают от дефицита витамина D, риск смерти от коронавируса выше, чем там, где люди не испытывают подобных проблем со здоровьем. К таким выводам пришли исследователи из Университета Англия Раскин (Великобритания). Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, а также поступает в организм с пищей. Издание The Sun приводит признаки его дефицита, на которые, по мнению врачей, следует обращать внимание в первую очередь.

1. Боли в костях

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На дефицит витамина D указывает боль в пояснице или костях, которая возникает из-за того, что кальций, поступающий в организм, не усваивается должным образом. Это может привести к таким болезням, как рахит у детей и остеомаляция у взрослых.

2. Боли в мышцах

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Если во время или после физической нагрузки ваши мышцы болят дольше и сильнее, чем обычно, возможно, дело в нехватке витамина D. Его рецепторы располагаются в нервных клетках, которые активируются болевыми раздражителями. Исследование показало, что у 71% людей с хроническими болями обнаружен дефицит витамина.

3. Истончение костей

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Когда кальций и минералы не задерживается в организме из-за дефицита витамина D, происходит потеря костной массы. В результате повышается риск возникновения трещин и переломов.

4. Незаживающие раны

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Ушибы и порезы заживают быстрее, если в организме достаточно витамина D, так как он играет важную роль в борьбе с воспалениями и инфекциями. Исследование, проведённое врачами в Португалии, показало, что у пациентов с язвами ног, которых лечили витамином D, размеры дефектов кожи уменьшились на 28%.

5. Потеря волос

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Исследования показали, что во время пандемии коронавируса люди стали чаще страдать от выпадения волос. В первую очередь на это повлиял стресс, но также была установлена связь между алопецией и недостатком витамина D.

6. Частые простуды

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Витамин D помогает иммунной системе работать в полную силу, защищая организм от респираторных инфекций. Частые недомогания из-за простуды или гриппа могут указывать на его недостаток.

7. Постоянная усталость

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Одной из причин постоянной усталости может стать анемия — низкий уровень эритроцитов и гемоглобина в крови. Приём витамина D облегчает это состояние. Кроме того, он помогает улучшить мышечную функцию.

8. Затяжная депрессия

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Эксперты проанализировали роль витамина D в жизни людей старшего возраста и обнаружили прямую связь между его дефицитом и признаками депрессии у 65% участников исследования. Кроме того, отмечается, что недостаток витамина может привести к нарушению познавательной функции мозга.

Источники витамина D

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