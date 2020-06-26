66-летний голливудский актёр Деннис Куэйд женился на девушке, которая годится ему во внучки

Новости, что Куэйд обручился с 27-летней Лорой Савойей, появились ещё в октябре 2019 года, но когда у пары была запланировала свадьба, никто не знал. Лишь недавно стало известно, что вместе со своей невестой актёр сбежал в Санта-Барбару, Калифорния, где 2 июня они без посторонних глаз сыграли свадьбу, сообщает People.

Фото © Instagram / elizabethmessina

Актёр рассказал, что изначально свадьба планировалась в апреле на Гавайях, но, конечно, из-за распространения коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. Но пара нисколько не жалеет, что их важный день прошёл без толпы друзей и родственников. Наоборот, им удалось насладиться обществом друг друга.

Это было так красиво. Я просто смотрел ей в глаза и понимал, что у меня самая красивая невеста в мире Деннис Куэйд

Фото © Instagram / popculture

Савойя сейчас только учится — получает докторскую степень. Она младше своего мужа на 39 лет. И если девушка только привыкает к такой большой разнице в возрасте, для Куэйда в этом нет ничего необычного — Лора, его четвёртая жена, и все предыдущие были значительно младше актёра. Конечно, пользователи Сети не могли не упрекнуть звезду в этом.

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