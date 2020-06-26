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Дед Мороз пришёл на голосование по поправкам в Тосно

Персонаж любит проводить летний отпуск в Ленобласти.

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В городе Тосно Ленинградской области на избирательном участке появился Дед Мороз. Об этом сообщил паблик "Тосненский вестник | Тосно | Тосненский район" в соцсети "ВКонтакте".

Любимый всеми новогодний персонаж рассказал, что ему нравится проводить летний отпуск в Ленобласти и он не мог оставить без внимания голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Зимой у меня много работы, а летом я отдыхаю в Ленинградской области. И, конечно, я не мог упустить такую возможность проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации, — пояснил Дед Мороз.

Ранее Лайф показал, как на избирательных участках упаковывают бюллетени проголосовавших по поправкам.

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