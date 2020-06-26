"Сменил имидж". Матроскин перестал быть полосатым в новом сезоне "Простоквашино"

Премьера второго сезона нового "Простоквашино" состоялась на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма". Первым эпизодом стала серия "Банный день", в которой Матроскин временно перестал быть полосатым.
Кот вымылся с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, после чего его внешний облик претерпел изменения и лишился определяющего отличия — полосатости. Эпизод набрал уже более 33 тысяч просмотров.
В новых сериях мультфильма "Простоквашино" пёс Шарик говорит голосом российского актёра Павла Деревянко. По словам артиста, в детстве он много времени проводил в деревне, потому ему близок этот деревенский житель.
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