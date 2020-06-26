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"Приговор всем причастным к театру и кино". Рома Зверь рассказал Лайфу, почему пришёл поддержать Серебренникова — видео

Музыкант отметил, что в последние дни не общался с режиссёром.

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Видео © LIFE

Лидер группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) приехал к зданию Мещанского суда в Москве поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова, признанного виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей. В беседе с Лайфом исполнитель заявил, что выражать свои мысли следует после вынесения приговора.

По мнению артиста, "приговор объявляется всем людям", связанным с театром, кино и музыкой.

Просто надо подождать и, исходя из приговора, как-то выражать свои мысли, эмоции, что делать дальше и как нам дальше жить. Как мы будем дальше работать, — поделился музыкант.

Кирилл Серебренников признан руководителем преступной группы, которая занималась расхищением государственных денег. Режиссёр, генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор этой организации Юрий Итин совершили мошенничество, заявила судья.

Напомним, в фильме Серебренникова о Викторе Цое "Лето" Рома Зверь сыграл лидера группы "Зоопарк" Майка Науменко. На момент задержания режиссёра было отснято 60–70% киноленты.

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