"Принесут нашему народу счастье и процветание". Ветеран труда из Курской области проголосовал по поправкам в конституцию — видео

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Житель Курской области, ветеран труда Сергей Осадчих заявил, что с большим удовольствием и радостью принял участие в голосовании по поправкам в конституцию.
— Они, несомненно, принесут нашему народу счастье и процветание нашей дальнейшей жизни. Кто может против этих поправок быть, которые действительно дадут пенсионерам прибавку пенсии? Заработает хорошо медицина, — рассказал мужчина.
Пенсионер также указал на то, что в мире находятся люди, которые хотят в третий раз его переделить.
— Ни грамма своей территории мы никому не отдадим. Это уже во всех международных конвенциях записано, — сказал ветеран труда.
— Поэтому я надеюсь, что весь наш народ поддержит эти поправки и они будут действовать и работать в нашей конституции для того, чтоб народ жил лучше и продолжал жить долго, — добавил Осадчих.
Ранее житель Камчатки Владимир Завгородний поучаствовал в голосовании по поправкам в конституцию в день своего 90-летия. Пенсионер считает, что изменения в основной закон поспособствуют улучшению жизни населения.
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