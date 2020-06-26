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"Принесут нашему народу счастье и процветание". Ветеран труда из Курской области проголосовал по поправкам в конституцию — видео

Пенсионер выразил надежду, что изменения в основной закон страны поддержит весь народ.

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Видео © OK / Газета "Вести" Касторенского района

Житель Курской области, ветеран труда Сергей Осадчих заявил, что с большим удовольствием и радостью принял участие в голосовании по поправкам в конституцию.

Они, несомненно, принесут нашему народу счастье и процветание нашей дальнейшей жизни. Кто может против этих поправок быть, которые действительно дадут пенсионерам прибавку пенсии? Заработает хорошо медицина, — рассказал мужчина.

Пенсионер также указал на то, что в мире находятся люди, которые хотят в третий раз его переделить.

Ни грамма своей территории мы никому не отдадим. Это уже во всех международных конвенциях записано, — сказал ветеран труда.

Поэтому я надеюсь, что весь наш народ поддержит эти поправки и они будут действовать и работать в нашей конституции для того, чтоб народ жил лучше и продолжал жить долго, — добавил Осадчих.

Ранее житель Камчатки Владимир Завгородний поучаствовал в голосовании по поправкам в конституцию в день своего 90-летия. Пенсионер считает, что изменения в основной закон поспособствуют улучшению жизни населения.

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