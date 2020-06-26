ЦИК: Явка на голосование по поправкам в первый день составила 9,2%

В первый день голосования по внесению поправок в конституцию сделать важный выбор успели более 10 миллионов россиян. Такими данными поделились в информационном центре Центризбиркома.
— Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учётом дистанционного электронного голосования — 10 000 126, — цитирует сообщение ТАСС.
Как уточняется, явка составила 9,2%.
Напомним, голосование по поправкам в конституцию началось на всей территории России с 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Такое решение принято в связи с пандемией CoViD-19.
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