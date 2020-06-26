ЦИК: Явка на голосование по поправкам в первый день составила 9,2%

В первый день голосования по внесению поправок в конституцию сделать важный выбор успели более 10 миллионов россиян. Такими данными поделились в информационном центре Центризбиркома.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию началось на всей территории России с 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Такое решение принято в связи с пандемией CoViD-19.