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ЦИК: Явка на голосование по поправкам в первый день составила 9,2%

Выразить свою позицию успели более десяти миллионов соотечественников.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В первый день голосования по внесению поправок в конституцию сделать важный выбор успели более 10 миллионов россиян. Такими данными поделились в информационном центре Центризбиркома.

Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учётом дистанционного электронного голосования — 10 000 126, — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточняется, явка составила 9,2%.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию началось на всей территории России с 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Такое решение принято в связи с пандемией CoViD-19.

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