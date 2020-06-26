Назван способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета выяснили, что коронавирус можно полностью уничтожить при помощи дальнего ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает Biospace.
В ходе экспериментов специалисты пришли к выводу, что при дозировке ультрафиолетового излучения в 22 мДж/см2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд. По данным учёных, энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт способна очистить от частиц CoViD-19 комнату площадью 15 квадратных метров. Также отмечается, что ультрафиолет используется как бактерицидное средство уже 40 лет, однако такое излучение опасно для людей.
Напомним, ранее врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса. Специалисты установили шокирующее число случаев, когда полностью вылечившиеся от заболевания люди среднего возраста продолжали страдать от нетрудоспособности и хронической усталости. Кроме того, у такой группы людей повышенный шанс развития болезни Альцгеймера.