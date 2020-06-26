Песков допустил, что Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в конституцию 1 июля

Президент РФ Владимир Путин не будет обращаться к россиянам 29 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
— В понедельник не выступит. Но вы знаете, что перед важными голосованиями президент действительно обращается к россиянам. Поэтому мы не исключаем, что также будет перед днём голосования обращение. Это можем подтвердить, — сказал представитель Кремля.
Песков не стал уточнять, когда именно российский лидер обратится к населению. Он предложил журналистам определить день обращения главы государства "методом исключения и дедукции", отметив, что "день тишины" применяться не будет — "другая специфика".
Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным.