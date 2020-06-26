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Песков допустил, что Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в конституцию 1 июля

Официальный представитель Кремля отметил, что "дня тишины" не будет.

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Фото © Михаил Клементьев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не будет обращаться к россиянам 29 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В понедельник не выступит. Но вы знаете, что перед важными голосованиями президент действительно обращается к россиянам. Поэтому мы не исключаем, что также будет перед днём голосования обращение. Это можем подтвердить, — сказал представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, когда именно российский лидер обратится к населению. Он предложил журналистам определить день обращения главы государства "методом исключения и дедукции", отметив, что "день тишины" применяться не будет — "другая специфика".

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным.

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