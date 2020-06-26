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Карелин: Мы делаем Конституцию России более современной

Голосование по поправкам к основному закону страны стартовало 25 июня.

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Изменения, внесённые в Конституцию России, сделают её более современной, считает депутат Госдумы, трёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Карелин. По его мнению, поправки в основной закон являются признаком сильного государства.

Я буду участвовать в голосовании по обсуждению поправок в Конституцию Российской Федерации. Почему это важно? Сейчас мы делаем основной закон более современным и голосуем за те поправки, которые может себе позволить сильное государство. Поэтому обязательно буду голосовать и уверен, что это единственно возможная и правильная гражданская позиция, — отметил Карелин.

Напомним, с 25 июня в России стартовало голосование по поправкам к конституции. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Первый день голосования завершился без критических нарушений.

При этом жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — могут проголосовать дистанционно. Этот способ пользуется большой популярностью: общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России уже составила 49,51%.

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