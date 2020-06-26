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Фетисов: Поправки в конституцию защитят природу — самое большое богатство нашей страны

По словам собеседника Лайфа, чтобы говорить о проблемах в этой сфере, не обязательно быть большим учёным — достаточно посмотреть в окно.

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Фото © ТАСС / Григорьев Максим

Прославленный хоккеист, депутат Госдумы, Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов считает тезис о защите природы одной из важнейших поправок в конституцию. Об этом он заявил в беседе с Лайфом.

Считаю, что самое большое богатство нашей страны помимо людей это её природа. Очень важно понимать, что будущее наших детей и внуков зависит от того, насколько сегодня мы поменяем своё отношение к экологии, потому что мы уже сумели ей навредить и нам будет необходимо принимать масштабные программы, делать всё для того, чтобы дать возможность природе восстановиться, — рассуждает депутат.

Проблем в этой сфере, по словам Фетисова, множество: начиная от необходимости ужесточать законы в отношении тех, кто бесконтрольно вырубает деревья, до несоответствия экологическому стандарту производств.

Здесь не нужно быть большим учёным: смотря за окно, мы видим серьёзные изменения, — отмечает собеседник Лайфа. — Я родился и вырос в Москве, мы катались на льду на прудах с октября по апрель, сегодня уже невозможно. Не заметить невозможно. Поэтому нужно объединить усилия, так как эта тема касается будущей жизни наших детей и внуков.

Как уже сообщал Лайф, со вчерашнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.

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