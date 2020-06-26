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Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков о голосовании по поправкам в конституцию

Ранее Лайф сообщал о разоблачении одного из них. Речь шла о "принуждении к голосованию" моряков в Новороссийске.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Количество фейков по поводу голосования по поправкам в конституцию просто зашкаливает, однако в конкретных фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас количество фейков просто зашкаливает, — указал представитель Кремля. — Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать и готовы её ретранслировать в Центризбирком.

Напомним, что ранее некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о якобы принудительном голосовании по поправкам в конституцию моряков патрульного корабля "Василий Быков", базирующегося в Новороссийске. Позже выяснилось, что это ещё один фейк, а указанный в публикациях корабль находится в море на боевом задании.

Как уже сообщал Лайф, со вчерашнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.

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