Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков о голосовании по поправкам в конституцию

Количество фейков по поводу голосования по поправкам в конституцию просто зашкаливает, однако в конкретных фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сейчас количество фейков просто зашкаливает, — указал представитель Кремля. — Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать и готовы её ретранслировать в Центризбирком.

Напомним, что ранее некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о якобы принудительном голосовании по поправкам в конституцию моряков патрульного корабля "Василий Быков", базирующегося в Новороссийске. Позже выяснилось, что это ещё один фейк, а указанный в публикациях корабль находится в море на боевом задании.