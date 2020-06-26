Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков о голосовании по поправкам в конституцию

Количество фейков по поводу голосования по поправкам в конституцию просто зашкаливает, однако в конкретных фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
— Сейчас количество фейков просто зашкаливает, — указал представитель Кремля. — Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать и готовы её ретранслировать в Центризбирком.
Напомним, что ранее некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о якобы принудительном голосовании по поправкам в конституцию моряков патрульного корабля "Василий Быков", базирующегося в Новороссийске. Позже выяснилось, что это ещё один фейк, а указанный в публикациях корабль находится в море на боевом задании.
Как уже сообщал Лайф, со вчерашнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.
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