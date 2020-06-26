Апфельбаум признана виновной в халатности по делу "Седьмой студии"

Суд переквалифицировал обвинение одной из фигуранток дела "Седьмой студии", экс-чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум. Её не признали виновной в мошенничестве, но признали виновной в халатности.
По мнению суда, с 2011 по 2014 год Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский похищали средства из федерального бюджета, а Апфельбаум не знала о преступном характере происходящего.
Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение средств, выделенных с 2011 по 2014 год из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.
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