Апфельбаум признана виновной в халатности по делу "Седьмой студии"

Суд переквалифицировал обвинение одной из фигуранток дела "Седьмой студии", экс-чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум. Её не признали виновной в мошенничестве, но признали виновной в халатности.

По мнению суда, с 2011 по 2014 год Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский похищали средства из федерального бюджета, а Апфельбаум не знала о преступном характере происходящего.