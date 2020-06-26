Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2020, 14:40

"Свою позицию нужно выражать". В ГД оценили важность голосования по поправкам в конституцию

В нижней палате парламента заметили, что пакет предлагаемых изменений "очень большой" и важно с ним ознакомиться, чтобы понимать, о чём идёт речь.

Голосование по поправкам в основной закон — выражение гражданской позиции, и в этой связи важно, чтобы мнение каждого было учтено, заявила в беседе с Лайфом член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова.

Позиции... могут быть разными, но свою позицию нужно выражать — это моё мнение по ситуации с конституцией. Что касается поправок, сейчас есть возможность выразить своё мнение, — заметила она.

Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков о голосовании по поправкам в конституцию
Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков о голосовании по поправкам в конституцию

При этом член ГД подчеркнула, что уже успела проголосовать накануне, однако перед этим она внимательно ознакомилась со всеми предлагаемыми поправками и рекомендует так же поступать другим.

У меня не было сомнений. Понятно, что я законодатель, но прежде чем пойти, я внимательно изучила, что там, — сказала Аршинова.

Это навсегда. Вирусолог рассказал, как мы будем жить с коронавирусом
Это навсегда. Вирусолог рассказал, как мы будем жить с коронавирусом

Она отметила, что пакет предлагаемых изменений "очень большой" и важно с ним ознакомиться, чтобы понимать, о чём идёт речь.

Ранее в Кремле заявили, что среди россиян замечен высокий интерес к голосованию по поправкам в основной закон.

BannerImage

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

София Алабина
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar