"Свою позицию нужно выражать". В ГД оценили важность голосования по поправкам в конституцию

В нижней палате парламента заметили, что пакет предлагаемых изменений "очень большой" и важно с ним ознакомиться, чтобы понимать, о чём идёт речь.

Голосование по поправкам в основной закон — выражение гражданской позиции, и в этой связи важно, чтобы мнение каждого было учтено, заявила в беседе с Лайфом член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова.

— Позиции... могут быть разными, но свою позицию нужно выражать — это моё мнение по ситуации с конституцией. Что касается поправок, сейчас есть возможность выразить своё мнение, — заметила она.

При этом член ГД подчеркнула, что уже успела проголосовать накануне, однако перед этим она внимательно ознакомилась со всеми предлагаемыми поправками и рекомендует так же поступать другим.

— У меня не было сомнений. Понятно, что я законодатель, но прежде чем пойти, я внимательно изучила, что там, — сказала Аршинова.

Она отметила, что пакет предлагаемых изменений "очень большой" и важно с ним ознакомиться, чтобы понимать, о чём идёт речь.