В Кремле фиксируют высокий интерес россиян к голосованию по поправкам в конституцию, однако делать выводы из первого дня пока не спешат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Очевидно, что интерес к голосованию большой, но выводы делать рано. Подождите, только началось, — призвал он журналистов.

Ранее Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков о голосовании по поправкам. Именно поэтому "обезличенную информацию", как выразился представитель Кремля, серьёзно воспринимать не стоит, а вот с конкретными фактами возможных нарушений обязательно нужно разбираться. Делать это уполномочен Центризбирком.