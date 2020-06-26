В Кремле фиксируют высокий интерес россиян к голосованию по поправкам в конституцию, однако делать выводы из первого дня пока не спешат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Очевидно, что интерес к голосованию большой, но выводы делать рано. Подождите, только началось, — призвал он журналистов.
Ранее Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков о голосовании по поправкам. Именно поэтому "обезличенную информацию", как выразился представитель Кремля, серьёзно воспринимать не стоит, а вот с конкретными фактами возможных нарушений обязательно нужно разбираться. Делать это уполномочен Центризбирком.
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Как уже сообщал Лайф, со вчерашнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.