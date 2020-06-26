Юрий Башмет проголосовал по поправкам в конституцию

Дирижёр Юрий Башмет принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, пишут "Аргументы и факты".

Маэстро отметил, что сейчас как никогда важно проявить свою гражданскую позицию.

Оценивая изменения, которые могут войти в основной закон страны, он счёл их "замечательными". По его мнению, они служат доказательством заботливой опеки россиян государством.

— Что касается культуры, я очень рад, теперь правительство обязано поддерживать, потому что без культуры нет будущего, — добавил он.

Артист заключил, что при голосовании соотечественникам важно высказать искреннее мнение.