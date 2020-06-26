Песков — о протесте Японии из-за работ близ Курил: РФ имеет право на любые исследования на своей территории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недовольство Японии исследовательскими работами России в Охотском море. Песков подчеркнул, что РФ имеет на это право.
— Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований, — сказал Песков.
Напомним, ранее Япония сделала России представление в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Генеральный секретарь японского правительства отметил, что произошедшее противоречит позиции Токио по четырём северным островам и "не может быть принято".
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