Песков — о протесте Японии из-за работ близ Курил: РФ имеет право на любые исследования на своей территории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недовольство Японии исследовательскими работами России в Охотском море. Песков подчеркнул, что РФ имеет на это право.

Напомним, ранее Япония сделала России представление в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Генеральный секретарь японского правительства отметил, что произошедшее противоречит позиции Токио по четырём северным островам и "не может быть принято".