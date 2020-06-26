Песков назвал дело Серебренникова поводом для анализа расходования госсредств в учреждениях культуры

В Кремле не чувствуют общественного напряжения вокруг дела "Седьмой студии", одним из фигурантов которого является режиссёр Кирилл Серебренников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не имеет права высказывать своё мнение по судебным делам, в отличие от многих деятелей культуры. Песков отметил, что в Администрации президента знакомы с их точкой зрения и учитывают её.
— Безусловно, дело Серебренникова является поводом, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, с тем чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция Минкультуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан, — добавил пресс-секретарь Путина.
Кирилл Серебренников признан руководителем преступной группы, которая занималась расхищением государственных денег. Режиссёр вместе с генеральным продюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским и бывшим гендиректором этой организации Юрием Итиным совершили мошенничество, заявила судья. Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности.
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