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Песков назвал дело Серебренникова поводом для анализа расходования госсредств в учреждениях культуры

Представитель Кремля отметил, что не может давать оценку ни на стадии следствия, ни на стадии вынесения приговора.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В Кремле не чувствуют общественного напряжения вокруг дела "Седьмой студии", одним из фигурантов которого является режиссёр Кирилл Серебренников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не имеет права высказывать своё мнение по судебным делам, в отличие от многих деятелей культуры. Песков отметил, что в Администрации президента знакомы с их точкой зрения и учитывают её.

Безусловно, дело Серебренникова является поводом, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, с тем чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция Минкультуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан, — добавил пресс-секретарь Путина.

Кирилл Серебренников признан руководителем преступной группы, которая занималась расхищением государственных денег. Режиссёр вместе с генеральным продюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским и бывшим гендиректором этой организации Юрием Итиным совершили мошенничество, заявила судья. Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности.

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