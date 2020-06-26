В Находке задержали водителя "тойоты" за подкуп избирателей. Он платил за голосование против поправок

— Из СМИ мы получили информацию о том, что по городу перемещается тёмная машина. Мы задержали водителя, он рассказал, что по своей инициативе решил призвать людей пойти на выборы. Мы устанавливаем тех, с кем он успел пообщаться, — цитирует начальника полиции города Вадима Трущенко агентство "Восток-медиа".

Напомним, с 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Первый день голосования завершился без критических нарушений. В Кремле фиксируют высокий интерес граждан к голосованию по поправкам в конституцию, при этом делать выводы из первого дня пока не спешат.