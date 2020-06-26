Зампред ЦИК сообщил о DDoS-атаке на сайт комиссии

Центральная избирательная комиссия России зафиксировала хакерскую атаку на свой сайт, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
— Мне пришло сообщение, что у нас на сайт ЦИК идёт атака, 240 тысяч запросов в секунду, — уточнил зампред Центризбиркома.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле фиксируют высокий интерес граждан к голосованию по поправкам в конституцию, при этом делать выводы из первого дня пока не спешат.
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