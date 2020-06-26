Зампред ЦИК сообщил о DDoS-атаке на сайт комиссии

— Мне пришло сообщение, что у нас на сайт ЦИК идёт атака, 240 тысяч запросов в секунду , — уточнил зампред Центризбиркома.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле фиксируют высокий интерес граждан к голосованию по поправкам в конституцию, при этом делать выводы из первого дня пока не спешат.