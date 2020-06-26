В Приангарье и Карелии участники голосования по поправкам в конституцию выигрывают авто и смартфоны

Жители Иркутской области, принявшие участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, могут выиграть автомобили, смартфоны, телевизоры и даже квартиры. Викторину "Конституция — это я" проводит "Комсомольская правда". Для того чтобы принять в ней участие, на избирательном участке следует заполнить анкету и ответить на несколько вопросов.

Как сообщает издание, в первый день розыгрыша обладателем новой машины стала жительница деревни Жмурово Черемховского района Елена Скалина. Женщина рассказала, что собственное авто было её мечтой.

— До сих пор нахожусь в шоке. Я ведь даже не собиралась участвовать в розыгрыше. Когда проголосовала на участке, уже собиралась уходить и даже не думала об анкете. Но подошла волонтёр и сказала: "Возьмите, а вдруг выиграете?" Ну, я и не стала отказываться, — поделилась Елена.

А в Карелии в честь 100-летия региона проводится похожая викторина под названием "Карелия — наш родной край". В ней разыгрываются квартиры и машины. Бланки с вопросами распространяются на предприятиях, а также на избирательных участках во время голосования по поправкам в основной закон страны. 97-летний местный житель Илья Шустров уже стал одним из обладателей автомобиля Chevrolet Niva, сообщает паблик в соцсети "Wiki Карелия". Сегодня вечером будет названо имя очередного победителя.