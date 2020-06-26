"Система вычислит". Памфилова предостерегла от попыток проголосовать дважды

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему попытки проголосовать за поправки в конституцию дважды обречены на провал. По её словам, система устроена таким образом, что голос одного и того же гражданина не может быть засчитан дважды. Причём публичность этого гражданина здесь ни при чём, подчеркнула Памфилова, намекая на журналиста Павла Лобкова, который накануне открыто заявил, что ему удалось проголосовать электронно, а затем якобы получить бюллетень ещё и на обычном избирательном участке.

— На самом деле, даже если бы они не заявили, им всё равно бы не удалось это сделать, потому что на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы всё равно вычислили, — пояснила глава ЦИК в эфире "России 24". — Тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определённом этапе это было бы вычислено.

Ранее Мосгоризбирком назвал размер штрафа за попытку дважды проголосовать по поправкам в конституцию. По данным ведомства, нарушителю придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей. Наказание грозит и члену комиссии, если он выдал повторный бюллетень умышленно.