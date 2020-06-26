Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему попытки проголосовать за поправки в конституцию дважды обречены на провал. По её словам, система устроена таким образом, что голос одного и того же гражданина не может быть засчитан дважды. Причём публичность этого гражданина здесь ни при чём, подчеркнула Памфилова, намекая на журналиста Павла Лобкова, который накануне открыто заявил, что ему удалось проголосовать электронно, а затем якобы получить бюллетень ещё и на обычном избирательном участке.
— На самом деле, даже если бы они не заявили, им всё равно бы не удалось это сделать, потому что на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы всё равно вычислили, — пояснила глава ЦИК в эфире "России 24". — Тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определённом этапе это было бы вычислено.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Россиянам перечислили фейки о голосовании по поправкам в конституцию
сегодня в 11:59
"Принесут нашему народу счастье и процветание". Ветеран труда из Курской области проголосовал по поправкам в конституцию — видео
сегодня в 11:44
"Свою позицию нужно выражать". В ГД оценили важность голосования по поправкам в конституцию
сегодня в 11:40
Ранее Мосгоризбирком назвал размер штрафа за попытку дважды проголосовать по поправкам в конституцию. По данным ведомства, нарушителю придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей. Наказание грозит и члену комиссии, если он выдал повторный бюллетень умышленно.
Лента новостей
"Принесут нашему народу счастье и процветание". Ветеран труда из Курской области проголосовал по поправкам в конституцию — видео
сегодня в 11:44
Волонтёры Общественной палаты выявили более 2,5 тысячи фейков о голосовании по поправкам за три недели
сегодня в 11:12
"Система вычислит". Памфилова предостерегла от попыток проголосовать дважды
сегодня в 10:53
Как уже сообщал Лайф, со вчерашнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.