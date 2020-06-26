Американцы предложили убрать статую правителя русских владений на Аляске

Группа жителей города Ситка (штат Аляска) предложила убрать установленную в 1989 году статую первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Памятник находится перед зданием общественного центра в парке на берегу океана. 23 июня около него собралась группа из 90 лиц, которая выступила за перенос статуи в иное место, передаёт KTOO.

Часть жителей считают, что скульптура, которую несколько раз повреждали, может оскорблять чувства представителей коренных народов. Другие же полагают, что памятник представляет историческую ценность.