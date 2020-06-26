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Американцы предложили убрать статую правителя русских владений на Аляске

Они считают, что скульптура может оскорблять чувства представителей коренных народов.

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Фото © Twitter / KTOOpubmedia

Группа жителей города Ситка (штат Аляска) предложила убрать установленную в 1989 году статую первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Памятник находится перед зданием общественного центра в парке на берегу океана. 23 июня около него собралась группа из 90 лиц, которая выступила за перенос статуи в иное место, передаёт KTOO.

Часть жителей считают, что скульптура, которую несколько раз повреждали, может оскорблять чувства представителей коренных народов. Другие же полагают, что памятник представляет историческую ценность.

С личностью Александра Баранова был связан расцвет Русской Америки. Предприниматель был её первым управляющим и занимал этот пост дольше других. При деятельном участии Баранова на Аляске было построено несколько городов-посёлков. Как правило, они представляли собой несколько десятков деревянных жилых домов, небольшой форт для охраны, казармы небольшого гарнизона, церковь и в некоторых случаях школу.

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