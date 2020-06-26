Глава Минтранса рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как Минтранс убедится в безопасности перелётов внутри страны. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
— Помните, я некоторое время назад выражал надежду, что в июле мы могли бы к международным перелётам приступить. Пока эта надежда ещё жива. После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана, — сказал Дитрих, подчеркнув, что пока мы к этому не готовы.
Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. О примерных сроках она говорила ранее.
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