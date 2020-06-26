Глава Минтранса рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как Минтранс убедится в безопасности перелётов внутри страны. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

— Помните, я некоторое время назад выражал надежду, что в июле мы могли бы к международным перелётам приступить. Пока эта надежда ещё жива. После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана, — сказал Дитрих, подчеркнув, что пока мы к этому не готовы.