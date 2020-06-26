Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава Минтранса рассказал, когда могут возобновиться международные авиаперевозки

По его словам, полёты десяти крупнейших авиакомпаний на данный момент упали на 99,4% к уровню прошлого года.

254

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как Минтранс убедится в безопасности перелётов внутри страны. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Помните, я некоторое время назад выражал надежду, что в июле мы могли бы к международным перелётам приступить. Пока эта надежда ещё жива. После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана, — сказал Дитрих, подчеркнув, что пока мы к этому не готовы.

Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. О примерных сроках она говорила ранее.

Выбор редакции

Loading...