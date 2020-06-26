Лайф снял с коптера обстановку у суда, где выносят приговор по делу "Седьмой студии"

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У здания Мещанского суда, где сегодня оглашают приговор фигурантам дела "Седьмой студии", собралось множество людей. Лайф публикует видео, снятое с дрона.
На кадрах видно внушительную толпу.
Как стало известно Лайфу, из-за сотрудников СМИ и пришедших поддержать режиссёра Кирилла Серебренникова работа ближайшей заправочной станции оказалась парализована.
Кирилл Серебренников признан руководителем преступной группы, которая занималась расхищением государственных денег. Режиссёр, генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор этой организации Юрий Итин совершили мошенничество, заявила судья в ходе сегодняшнего заседания.
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