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Собянин заверил, что будет "бить по рукам" принуждающих голосовать по поправкам в конституцию

Градоначальник убеждён, что люди должны сделать выбор добровольно.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что принуждающих голосовать по поправкам в конституцию в столице будут "бить по рукам".

Он добавил, что это — его принципиальная позиция.

Люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее в Кремле заявили, что среди россиян замечен высокий интерес к голосованию по поправкам в основной закон.

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