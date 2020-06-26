Собянин заверил, что будет "бить по рукам" принуждающих голосовать по поправкам в конституцию

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что принуждающих голосовать по поправкам в конституцию в столице будут "бить по рукам".
Он добавил, что это — его принципиальная позиция.
— Люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам, — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее в Кремле заявили, что среди россиян замечен высокий интерес к голосованию по поправкам в основной закон.
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