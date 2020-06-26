Волонтёры Общественной палаты выявили более 2,5 тысячи фейков о голосовании по поправкам за три недели

Более двух с половиной тысяч ложных сообщений о голосовании по поправкам в конституцию выявили волонтёры Общественной палаты России начиная с 5 июня. Об этом рассказал руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
По его словам, было обнаружено около 250 оригинальных фейковых сообщений, которые затем творчески перерабатывались. Каждый вброс в социальных сетях имел сотни репостов и распространялся в пабликах по всей территории страны.
Малькевич уточнил, что 25 июня было выявлено 13 новых фейковых сообщений. В подобных вбросах говорится о том, что проголосовать якобы могут лишь те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
О зашкаливающем количестве фейков по поводу голосования по поправкам в конституцию ранее заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что разбираться в конкретных фактах возможных нарушений должен Центризбирком.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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