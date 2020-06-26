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Путин рассказал, что стало решающим в борьбе с коронавирусом

Президент поблагодарил тех, кто отозвался и помогал нуждающимся в период пандемии.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает. По мнению главы государства, именно консолидация общества, объединение сил "в один кулак" стало решающим в борьбе с CoViD-19. Об этом он заявил, общаясь с волонтёрами – участниками акции #МыВместе.

Путин напомнил, что в период пандемии волонтёры оказали помощь более чем 3 млн россиян, поэтому люди "чувствовали, что они не одиноки". Кроме того, для помощи нуждающимся удалось собрать 1,8 млрд рублей.

Вы бескорыстно совершали добрые поступки. В такой сердечной щедрости и готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа, — добавил президент.

О том, что эпидемия отступает, свидетельствуют цифры статистики. Например, за прошедшие сутки в стране было выявлено 6800 новых случаев коронавируса.

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