Путин рассказал, что стало решающим в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает. По мнению главы государства, именно консолидация общества, объединение сил "в один кулак" стало решающим в борьбе с CoViD-19. Об этом он заявил, общаясь с волонтёрами – участниками акции #МыВместе.

Путин напомнил, что в период пандемии волонтёры оказали помощь более чем 3 млн россиян, поэтому люди "чувствовали, что они не одиноки". Кроме того, для помощи нуждающимся удалось собрать 1,8 млрд рублей.

— Вы бескорыстно совершали добрые поступки. В такой сердечной щедрости и готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа, — добавил президент.