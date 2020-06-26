3 рецепта не для фитоняшек. Как приготовить дома шакшуку, шаурму и кесадилью. Рассказываем за 3 минуты

Чтобы приготовить любое из этих блюд, вам понадобится одна сковородка (или гриль) и меньше минуты на просмотр обучающего видео. Погнали?!

1. Шакшука — это праздник на завтрак. Одновременно быстрое и праздничное блюдо с необычной подачей прямо на сковородке. Не забудьте приправить её острым соусом или порошком чили! И подавайте с хрустящим тёплым хлебушком, который нужно макать прямо в желток и соус, — даже вилка не понадобится.

На одну порцию: яйца — 4 шт.; болгарский перец — 1 шт.; помидоры черри — 12 шт.; томатная паста — 300 г; зелень (например, кинза); брынза — 80 г;⠀ масло для жарки. Специи — по вкусу: копчёная паприка; сладкая паприка; луковый порошок; молотый перец; копчёная (или обычная) соль; Хлеб для подачи.

Видео © Дарья Дворянская

2. Шаурма! Кто сказал, что шаурма — это вредная еда? Возможно, купленная в палатке — да. Но дома можно готовить шаурму хоть каждый день. В ней много клетчатки, белка и есть углеводы — идеальное сочетание нутриентов для утоления голода. Надолго!

На две порции: лаваш — два листа; грудка индейки — 200 г; (грудку также можно приготовить в духовке или на сковороде, а не на гриле) морковь по-корейски — 100 г; помидоры черри — 50 г; сыр — 60 г; капуста / огурец / пекинская капуста — 100 г; (белокочанную капусту нужно немного отжать с солью, чтобы она стала мягче и сочнее) Для соуса: греческий йогурт — 150 г; (сметана или майонез тоже подойдут); чесночный порошок; кетчуп — 1 ч. л.; укроп.

Видео © Дарья Дворянская

3. Кесадилья! Мексиканское блюдо с сытной начинкой, которое традиционно подают с гуакамоле и/или с пикантными соусами. Изначально для кесадильи использовали только кукурузные лепёшки — тортильи. А в начинке был лишь сыр, который при плавлении скреплял две части лепёшки вместе. Сегодня в начинку кладут фарш, фасоль, жареные овощи и зелень. Не блюдо, а поле непаханое для экспериментов.

На одну порцию: тортилья — одна шт.; индейка — 150 г; перец болгарский — 80 г; кукуруза — 30 г; сыр — 100 г; соль — 1/2 ч. л.; луковый порошок — 1/2 ч. л.; вустерский соус — 1 ч. л. (можно соевый). Для подачи: сметана; гуакамоле; сальса.