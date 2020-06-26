3 рецепта не для фитоняшек. Как приготовить дома шакшуку, шаурму и кесадилью. Рассказываем за 3 минуты

Чтобы приготовить любое из этих блюд, вам понадобится одна сковородка (или гриль) и меньше минуты на просмотр обучающего видео. Погнали?!
1. Шакшука — это праздник на завтрак. Одновременно быстрое и праздничное блюдо с необычной подачей прямо на сковородке. Не забудьте приправить её острым соусом или порошком чили! И подавайте с хрустящим тёплым хлебушком, который нужно макать прямо в желток и соус, — даже вилка не понадобится.
На одну порцию:
яйца — 4 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
помидоры черри — 12 шт.;
томатная паста — 300 г;
зелень (например, кинза);
брынза — 80 г;⠀
масло для жарки.
Специи — по вкусу:
копчёная паприка;
сладкая паприка;
луковый порошок;
молотый перец;
копчёная (или обычная) соль;
Хлеб для подачи.
Видео © Дарья Дворянская
2. Шаурма! Кто сказал, что шаурма — это вредная еда? Возможно, купленная в палатке — да. Но дома можно готовить шаурму хоть каждый день. В ней много клетчатки, белка и есть углеводы — идеальное сочетание нутриентов для утоления голода. Надолго!
На две порции:
лаваш — два листа;
грудка индейки — 200 г;
(грудку также можно приготовить в духовке или на сковороде, а не на гриле)
морковь по-корейски — 100 г;
помидоры черри — 50 г;
сыр — 60 г;
капуста / огурец / пекинская капуста — 100 г;
(белокочанную капусту нужно немного отжать с солью, чтобы она стала мягче и сочнее)
Для соуса:
греческий йогурт — 150 г;
(сметана или майонез тоже подойдут);
чесночный порошок;
кетчуп — 1 ч. л.;
укроп.
Видео © Дарья Дворянская
3. Кесадилья! Мексиканское блюдо с сытной начинкой, которое традиционно подают с гуакамоле и/или с пикантными соусами. Изначально для кесадильи использовали только кукурузные лепёшки — тортильи. А в начинке был лишь сыр, который при плавлении скреплял две части лепёшки вместе. Сегодня в начинку кладут фарш, фасоль, жареные овощи и зелень. Не блюдо, а поле непаханое для экспериментов.
Еда
На одну порцию:
тортилья — одна шт.;
индейка — 150 г;
перец болгарский — 80 г;
кукуруза — 30 г;
сыр — 100 г;
соль — 1/2 ч. л.;
луковый порошок — 1/2 ч. л.;
вустерский соус — 1 ч. л. (можно соевый).
Для подачи:
сметана;
гуакамоле;
сальса.
Видео © Дарья Дворянская