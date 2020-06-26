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3 рецепта не для фитоняшек. Как приготовить дома шакшуку, шаурму и кесадилью. Рассказываем за 3 минуты

Ресторан еврейской кухни далеко, а шакшуки хочется немедленно? Или в связи с пандемией страшно покупать шаурму на улице? Любимый мексиканский ресторан обанкротился, а кесадилью вы любите? Лайф знает, как вам помочь. С нашими видеоинструкциями и рецептами вы легко воссоздадите эти блюда у себя дома.

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Фото © Shutterstock

Чтобы приготовить любое из этих блюд, вам понадобится одна сковородка (или гриль) и меньше минуты на просмотр обучающего видео. Погнали?!

1. Шакшука — это праздник на завтрак. Одновременно быстрое и праздничное блюдо с необычной подачей прямо на сковородке. Не забудьте приправить её острым соусом или порошком чили! И подавайте с хрустящим тёплым хлебушком, который нужно макать прямо в желток и соус, — даже вилка не понадобится.

На одну порцию:

яйца — 4 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры черри — 12 шт.;

томатная паста — 300 г;

зелень (например, кинза);

брынза — 80 г;⠀

масло для жарки.

Специи — по вкусу:

копчёная паприка;

сладкая паприка;

луковый порошок;

молотый перец;

копчёная (или обычная) соль;

Хлеб для подачи.

Видео © Дарья Дворянская

2. Шаурма! Кто сказал, что шаурма — это вредная еда? Возможно, купленная в палатке — да. Но дома можно готовить шаурму хоть каждый день. В ней много клетчатки, белка и есть углеводы — идеальное сочетание нутриентов для утоления голода. Надолго!

На две порции:

лаваш — два листа;

грудка индейки — 200 г;

(грудку также можно приготовить в духовке или на сковороде, а не на гриле)

морковь по-корейски — 100 г;

помидоры черри — 50 г;

сыр — 60 г;

капуста / огурец / пекинская капуста — 100 г;

(белокочанную капусту нужно немного отжать с солью, чтобы она стала мягче и сочнее)

Для соуса:

греческий йогурт — 150 г;

(сметана или майонез тоже подойдут);

чесночный порошок;

кетчуп — 1 ч. л.;

укроп.

Видео © Дарья Дворянская

3. Кесадилья! Мексиканское блюдо с сытной начинкой, которое традиционно подают с гуакамоле и/или с пикантными соусами. Изначально для кесадильи использовали только кукурузные лепёшки — тортильи. А в начинке был лишь сыр, который при плавлении скреплял две части лепёшки вместе. Сегодня в начинку кладут фарш, фасоль, жареные овощи и зелень. Не блюдо, а поле непаханое для экспериментов.

На одну порцию:

тортилья — одна шт.;

индейка — 150 г;

перец болгарский — 80 г;

кукуруза — 30 г;

сыр — 100 г;

соль — 1/2 ч. л.;

луковый порошок — 1/2 ч. л.;

вустерский соус — 1 ч. л. (можно соевый).

Для подачи:

сметана;

гуакамоле;

сальса.

Видео © Дарья Дворянская

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