Майли Сайрус призналась, что только полгода назад перестала употреблять наркотики

В своём недавнем интервью Variety Майли рассказала, что недавно он отметила полгода без наркотиков. И, похоже, новый образ жизни ей тоже нравится. Решение отказаться от психотропных веществ не было спонтанным. Девушка поняла, что нужно что-то менять в своей жизни после того, как она перенесла операцию на голосовых связках в ноябре прошлого года. Но сначала певица попыталась разобраться, откуда взялась её зависимость.

Мою маму усыновили, и я унаследовала некоторые из её чувств вроде того, что меня бросили, и желание доказать, что тебя любят и ценят Майли Сайрус

Фото © Instagram / mileycyrus

Я много изучала историю моей семьи, в которой было много проблем с зависимостями и психическим здоровьем. Я смотрела на всё это, пытаясь ответить на вопрос, почему я такая, какая есть. Когда понимаешь прошлое, настоящее и будущее становятся намного яснее Майли Сайрус

Конечно, пусть к трезвости был нелёгкий. Так, проблемы пришли, откуда девушка совсем не ждала. В особенности от знакомых, которые говорили ей, что теперь она "невесёлая".

Это оказалось действительно тяжело, ведь никто в молодости не хочет получить клеймо зануды. Знаете, вы можете называть меня как угодно, но я уверена, что я ещё какая весёлая Майли Сайрус

Фото © Instagram / mileycyrus