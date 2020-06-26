Анфиса Чехова пошла на поводу у мужчин, выложив соблазнительные фото, которые они так давно просили

Анфиса Чехова соскучилась по морю и солнцу и при первой же возможности отправилась на юг. "Секс-гуру" остановилась в санатории в Сочи, где загорает, наслаждается отдыхом и не забывает вести фотоотчёт.

Фото © Instagram / achekhova

Так, Анфиса Чехова поделилась в "Инстаграме" знойными кадрами в бикини, сделанными у бассейна. Она позировала, привстав на носочки, чтобы ноги казались длиннее, и похвасталась соблазнительными изгибами. По словам ведущей, съёмки она устроила, прислушавшись к мужской части аудитории.

Ну что, дождались?🙈 В моём директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: "Ну сделайте уже фото в купальнике"☺️ Заказ выполнен, мальчики Анфиса Чехова

Фото © Instagram / achekhova

А потом, видимо, решила не останавливаться и загрузила ещё одно жаркое фото. Но на этот раз в синем слитном купальнике. Анфиса наслаждалась солнечными ваннами, лёжа на шезлонге в откровенной позе. "Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала, что буду так скучать по загару😍", — не могла скрыть эмоций ведущая. И подписчики тоже не сдерживали себя, делая любимице комплименты.

Вау) Это прям секс)))) kira.davydova.salim

Вы красавица. Настоящая женщина so.kolova3759.

Фото © Instagram / achekhova

Но без критики не обошлось и тут. Некоторые заподозрили неладное, решив, что на снимках, где Анфиса в бикини, присутствует фотошоп. Якобы она пыталась подкорректировать фигуру. А на другом фото юзеров смутил ржавый забор.

Фото немного не соответствуют, на первом — талия больно неестественная, больше походит на до и после juliarajapova

Почему-то такое ощущение, что две картинки совмещены shelis_ls

Красивейшая женщина на фоне ржавой ограды — это Сочи, при том что совсем не бюджетный отель... Такой красоте к лицу Мальдивы iriska75_78