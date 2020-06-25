Падчерица Стаса Михайлова надела такое маленькое бикини, что у фанатов появились подозрения

21-летняя Ева Канчельскис понежилась на солнце у бассейна и решила поделиться с подписчиками приятными моментами. Девушка выложила в свой инстаграм снимок в биники, доказав, что является обладательницей стройной фигуры с плоским животом, тонкой талией и пышным бюстом.

Фото © Instagram / ivotka_

В комментариях блондинка рассказала, что отдыхает в Подмосковье в коттеджном посёлке, любуясь местными красотами. А в подписи отметила: "Кажется, мне нужно подзагореть".

Фото © Instagram / ivotka_

Но кадр с милой улыбкой удостоился не только комплиментов, указывающих, насколько Ева очаровательна, красива и нежна. Некоторые подписчики разглядели на нём фотошоп. А часть заметили ещё одну занимательную деталь. По мнению юзеров, у девушки стала заметно больше грудь, что они списали на помощь пластических хирургов. Впрочем, падчерица 51-летнего певца заявила, что у неё естественная грудь, а также раскрыла свой вес — 54−55 кг.

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Фото © Instagram / ivotka_

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