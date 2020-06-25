Падчерица Стаса Михайлова надела такое маленькое бикини, что у фанатов появились подозрения

21-летняя Ева Канчельскис понежилась на солнце у бассейна и решила поделиться с подписчиками приятными моментами. Девушка выложила в свой инстаграм снимок в биники, доказав, что является обладательницей стройной фигуры с плоским животом, тонкой талией и пышным бюстом.
В комментариях блондинка рассказала, что отдыхает в Подмосковье в коттеджном посёлке, любуясь местными красотами. А в подписи отметила: "Кажется, мне нужно подзагореть".
Но кадр с милой улыбкой удостоился не только комплиментов, указывающих, насколько Ева очаровательна, красива и нежна. Некоторые подписчики разглядели на нём фотошоп. А часть заметили ещё одну занимательную деталь. По мнению юзеров, у девушки стала заметно больше грудь, что они списали на помощь пластических хирургов. Впрочем, падчерица 51-летнего певца заявила, что у неё естественная грудь, а также раскрыла свой вес — 54−55 кг.
Вот бы без фотошопа фото посмотреть... Видно же, в каких местах сдвигали
sm.antra
Тебе не рановато импланты? 😵 Чего будешь делать в 30? Ты же красивая девчонка
elena.z1919
Красивая девушка, всё натурально, кроме груди, и это очевидно, и это её право ложиться под нож, ей же надо выйти замуж за миллиардера
sasha9973646
Ева Канчельскис — дочь "мисс Кировоград — 1990" Инны Канчельскис и футболиста Андрея Канчельскиса. После разрыва с супругом избранником Инны стал Стас Михайлов, с которым она познакомилась в 2006 году. Сейчас музыкант с женой воспитывают шестерых детей, только двое из которых — общие, пишет uznayvse.ru. При этом о Еве он заботится как о родной дочке, выкладывает с ней совместные фото и не делает различий между детьми.
WOW-girls
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