Жена Петросяна похвасталась, что сменила "бабушкин имидж", но подписчиков поразил топорный фотошоп

31-летняя Татьяна Брухунова поделилась в "Инстаграме" фото с прогулки, обрадовавшись, что наконец может насладиться посещением любимых мест. Снимок избранница 74-летнего юмориста сделала по пути в ресторан и предстала на нём в джинсовой рубашке, футболке и лосинах, дополнив образ белыми кедами, объёмной сумкой и солнечными очками.
И если смена стиля пришлась подписчикам по душе (сейчас, по их словам, Татьяна стала выглядеть более молодёжно, а не "как бабушка"), то некоторые нюансы на снимке их насторожили. Пользователи разглядели на нём манипуляции с ретушью. Якобы Татьяна пыталась сделать фигуру стройнее и не заметила, как у неё за спиной "поплыл бордюр".
Татьяна, от ваших ног бордюр плавится))
Europa_fashion
А чего тротуар поплыл?
Kislinka_malinka
Ничего против самой девушки не имею... Но вот кирпичи на тротуаре... Со странным рисунком кладки... И ещё несколько раз повторяется один такой длиннююющий странный кирпич))))
Star_russka
Вот из-за вашей фотки Собянин опять начнёт перекладывать бордюры
Euniakisem
Фото © Instagram / petrosyanevgeny
Однако возлюбленная Евгения Вагановича парировала нападки, заявив в комментариях, что бордюр у ресторана, где она сделала снимок, на самом деле неровный. Также девушка отметила в сториз в "Инстаграме", что и так в отличной форме и не нуждается в фотошопе. Многие поддержали Татьяну, согласившись, что она выглядит стильной и похудевшей.
Намёк на фотошоп я поняла. Но нет. Можете убедиться, приехав в Erwin. Бордюр там "плюшущий"
Татьяна Брухунова
При этом пользователи нередко интересуются, почему девушка не публикует совместные кадры с мужем. И Татьяна ответила, что считает нужным держать их "в семейном фотоальбоме", а не выкладывать на всеобщее обозрение. Однако недавно появилась информация, что якобы супруги даже не живут вместе, а причиной для брака послужила не любовь, а расчёт.
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