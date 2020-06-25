Жена Петросяна похвасталась, что сменила "бабушкин имидж", но подписчиков поразил топорный фотошоп

31-летняя Татьяна Брухунова поделилась в "Инстаграме" фото с прогулки, обрадовавшись, что наконец может насладиться посещением любимых мест. Снимок избранница 74-летнего юмориста сделала по пути в ресторан и предстала на нём в джинсовой рубашке, футболке и лосинах, дополнив образ белыми кедами, объёмной сумкой и солнечными очками.

Фото © Instagram / bruhunova

И если смена стиля пришлась подписчикам по душе (сейчас, по их словам, Татьяна стала выглядеть более молодёжно, а не "как бабушка"), то некоторые нюансы на снимке их насторожили. Пользователи разглядели на нём манипуляции с ретушью. Якобы Татьяна пыталась сделать фигуру стройнее и не заметила, как у неё за спиной "поплыл бордюр".

Татьяна, от ваших ног бордюр плавится)) Europa_fashion

А чего тротуар поплыл? Kislinka_malinka

Фото © Instagram / bruhunova

Ничего против самой девушки не имею... Но вот кирпичи на тротуаре... Со странным рисунком кладки... И ещё несколько раз повторяется один такой длиннююющий странный кирпич)))) Star_russka

Вот из-за вашей фотки Собянин опять начнёт перекладывать бордюры Euniakisem

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Однако возлюбленная Евгения Вагановича парировала нападки, заявив в комментариях, что бордюр у ресторана, где она сделала снимок, на самом деле неровный. Также девушка отметила в сториз в "Инстаграме", что и так в отличной форме и не нуждается в фотошопе. Многие поддержали Татьяну, согласившись, что она выглядит стильной и похудевшей.

Намёк на фотошоп я поняла. Но нет. Можете убедиться, приехав в Erwin. Бордюр там "плюшущий" Татьяна Брухунова