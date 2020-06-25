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Жена Петросяна похвасталась, что сменила "бабушкин имидж", но подписчиков поразил топорный фотошоп

Девушка словно посвежела и помолодела, но от внимательных глаз юзеров не укрылась ни одна деталь.

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Фото © Instagram / bruhunova

31-летняя Татьяна Брухунова поделилась в "Инстаграме" фото с прогулки, обрадовавшись, что наконец может насладиться посещением любимых мест. Снимок избранница 74-летнего юмориста сделала по пути в ресторан и предстала на нём в джинсовой рубашке, футболке и лосинах, дополнив образ белыми кедами, объёмной сумкой и солнечными очками.

Фото © Instagram / bruhunova

И если смена стиля пришлась подписчикам по душе (сейчас, по их словам, Татьяна стала выглядеть более молодёжно, а не "как бабушка"), то некоторые нюансы на снимке их насторожили. Пользователи разглядели на нём манипуляции с ретушью. Якобы Татьяна пыталась сделать фигуру стройнее и не заметила, как у неё за спиной "поплыл бордюр".

Татьяна, от ваших ног бордюр плавится))

Europa_fashion

А чего тротуар поплыл?

Kislinka_malinka

Фото © Instagram / bruhunova

Ничего против самой девушки не имею... Но вот кирпичи на тротуаре... Со странным рисунком кладки... И ещё несколько раз повторяется один такой длиннююющий странный кирпич))))

Star_russka

Вот из-за вашей фотки Собянин опять начнёт перекладывать бордюры

Euniakisem

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Однако возлюбленная Евгения Вагановича парировала нападки, заявив в комментариях, что бордюр у ресторана, где она сделала снимок, на самом деле неровный. Также девушка отметила в сториз в "Инстаграме", что и так в отличной форме и не нуждается в фотошопе. Многие поддержали Татьяну, согласившись, что она выглядит стильной и похудевшей.

Намёк на фотошоп я поняла. Но нет. Можете убедиться, приехав в Erwin. Бордюр там "плюшущий"

Татьяна Брухунова

При этом пользователи нередко интересуются, почему девушка не публикует совместные кадры с мужем. И Татьяна ответила, что считает нужным держать их "в семейном фотоальбоме", а не выкладывать на всеобщее обозрение. Однако недавно появилась информация, что якобы супруги даже не живут вместе, а причиной для брака послужила не любовь, а расчёт.

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