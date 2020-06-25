29-летняя Эмили Ратаковски решила добавить что-то новое в свою жизнь и изменила причёску спустя пару недель после дня рождения. Поклонники привыкли видеть модель смуглой шатенкой, которая предпочитала в одежде коричневые и бежевые тона, а теперь Эмили предстала в новом виде — роковой блондинкой. Чтобы окончательно покорить сердца фанатов, девушка надела маленькое чёрное бикини, которое с трудом удержало Эмили в рамках приличия.
Девушка выложила несколько фото, на которых позировала дома в одном и том же купальнике. Судя по количеству снимков, модели её новый цвет волос очень понравился. Подписчики в "Инстаграме" же тоже оценили его по достоинству. Правда, для этого им пришлось отвлечься от подтянутого тела кумира, чей новый образ и выбор гардероба совершенно не помогли делу.
Мне очень нравится! На тебе любой цвет волос будет выглядеть горячо ахаха
Боже мой, боже мой, ты наконец-то сделала это!
Ох, тебе так идёт, милая!
Но не все с радостью восприняли перемены. На удивление многие из 26,6 млн фанатов девушки были по-настоящему расстроены её решением. В комментариях поклонники писали, что шатенкой Эмили шло больше, ведь так её образ был цельным и тёплым, а тёмный цвет волос делал глаза ярче. Некоторые в шутку заявили, что теперь от неё отпишутся и не вернутся, пока она не перекрасится.
WOW-girls
Ратаковски сменила цвет волос и по привычке разделась, чтобы показать новый, ещё более горячий образ
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