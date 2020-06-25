Ратаковски сменила цвет волос и по привычке разделась, чтобы показать новый, ещё более горячий образ

29-летняя Эмили Ратаковски решила добавить что-то новое в свою жизнь и изменила причёску спустя пару недель после дня рождения. Поклонники привыкли видеть модель смуглой шатенкой, которая предпочитала в одежде коричневые и бежевые тона, а теперь Эмили предстала в новом виде — роковой блондинкой. Чтобы окончательно покорить сердца фанатов, девушка надела маленькое чёрное бикини, которое с трудом удержало Эмили в рамках приличия.

Фото © Instagram / emrata

Девушка выложила несколько фото, на которых позировала дома в одном и том же купальнике. Судя по количеству снимков, модели её новый цвет волос очень понравился. Подписчики в "Инстаграме" же тоже оценили его по достоинству. Правда, для этого им пришлось отвлечься от подтянутого тела кумира, чей новый образ и выбор гардероба совершенно не помогли делу.

Фото © Instagram / emrata

Мне очень нравится! На тебе любой цвет волос будет выглядеть горячо ахаха shaninamshaik

Боже мой, боже мой, ты наконец-то сделала это! sophfei

Ох, тебе так идёт, милая! carlottamaggiorana_official

Фото © Instagram / emrata